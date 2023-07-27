Расследовать дело о сожженной в Октябрьском девочке приехал следователь из Москвы

10 дней врачи боролись за жизнь школьницы, но спасти ее не удалось. Фото: Николай Оберемченко/Личная страница погибшей ВКонтакте

В Пермский край командировали майора из третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ . Он будет заниматься расследованием убийства 16-летней Ани (имя изменено - Ред.) из Октябрьского.

- Рабочее место у него будет в Октябрьском, там он возглавит следственную группу, будет проводить допросы и другие необходимые мероприятия, - рассказал "КП-Пермь" источник в силовых структурах.

Бесчеловечное по своей жестокости преступление произошло, напомним, в ночь на 8 июля в Октябрьском. Там после шумной вечерники подростков зверски расправились с 16-летней школьницей. Ее нашел машинист поезда, девочка лежала рядом с рельсами - без сознания, все тело в страшных ожогах. 10 дней врачи боролись за ее жизнь, но травмы, увы, оказались несовместимы с жизнью.

По подозрению в расправе на два месяца арестовали только одного подростка - одноклассника девочки. Но жители Октябрьского уверены, что над девочкой измывались трое человек. Они создали петицию с требованием наказать всех причастных к убийству Анны, ее подписали уже более 135 тысяч человек. Неравнодушным жителям Октябрьского и тем, кого история о жестоком убийстве Анны тронула до глубины души, удалось дойти до Следственного комитета России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в федеральный СК.

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