Племянник Агафьи Лыковой отправился в гости к своей знаменитой тетке

Пермяк Антон Лыков едет к своей знаменитой тетке уже в четвертый раз. Фото: личный архив Антона Лыкова.

Пермяк Антон Лыков – единственный племянник известной таежной отшельницы Агафьи Лыковой. На днях он отправился в глухую тайгу, в гости к своей знаменитый тетке. Мужчина рассказал «Комсомолке», какие подарки он везет родственнице, и чем будет заниматься на заимке в течении всего сентября.

- Я нахожусь в Кемерово, завтра вылетаю в Хакасию, к Агафье Карповне, - рассказал «КП» Антон Лыков. - Планирую погостить у тетки целый месяц. Ей нужно помочь собрать урожай и заготовить дрова на зиму.

Пока Агафья Карповна живет одна: помощник у таежной отшельницы уехал, студенты, которые приезжали летом на заимку - тоже, поэтому она будет очень рада видеть у себя родного племянника.

- В последние месяцы из-за санкций у нас долго не получалось поговорить по спутниковому телефону, а в августе ей сделали новую связь, и она сама позвонила мне. Слышимость была великолепная, словно мы находились рядышком, а не за тысячи километров. Агафья Карповна спросила, смогу ли я до нее добраться и пожить какое-то время. Промежуток между вахтами у меня был, поэтому поездку решил не откладывать.

Гостить у тетки на берегу реки Еринат Антон Лыков планирует весь сентябрь, ведь самостоятельно справляться с тяжелыми делами по подготовке к холодам 78-летней отшельнице не просто. Несмотря на свой почтенный возраст, она никогда не жалуется на здоровье и постоянно в движении, занята делами.

Кстати, во время последнего телефонного разговора Агафья Лыкова пожаловалась племяннику на медведей, которые начали захаживать к ней на заимку.

- Я жил у нее три года назад и в прошлом году, и тогда медведи еще не были такими наглыми. Мы гуляли с теткой по окрестным тропам и замечали только их свежие следы, а самих медведей нет. А этим летом обнаглевшие косолапые стали забираться прямо на огород Агафьи - объедать ее ягоды. Благо, ходят они пока по одиночке. Понятно, что влечет их не только урожай ягод, а еще и запахи человеческого жилья и домашних коз. Агафья рассказала, что делает, чтобы отогнать нежданных гостей: она берет совковую лопату, кладет на нее петарду, поджигает и бросает на огород. От звука взрывов медведи пускаются наутек.

В тайгу, к своей знаменитой тетке, пермяк Антон Лыков отправляется не с пустыми руками.

- Я взял с собой 200 церковных свеч и по просьбе Агафьи Карповны везу ей конопляное масло и сухое молоко для кошек. Козы у нее в этом году не дойные, а котов надо чем-то кормить. Еще накупил консервов себе на пропитание, поэтому рюкзак у меня просто неподъемный. Я очень рад, что нам вновь выпал шанс снова пожить вместе, наговориться и помолиться.

Напомним, Антон Лыков, как его знаменитая племянница - старовер. К этой вере он пришел несколько лет назад после того, как пережил страшную трагедию – потерял новорожденного сына. Его дальние предки тоже были родом из села Лыково в Тюменской области, откуда отец Агафьи Карп вместе с женой Акулиной и детьми ушли вглубь Хакасии и стали отшельниками.

В 2017 году Антон отправил Агафье Карповне письмо, где рассказал о себе и своих предках, а вскоре получил ответ: «Поклон тебе шлю и доброго здравия! Желаю тебя видеть. С нетерпением жду. С лыковскими я родство давно потеряла, но очень жду тебя».

И Антон уже трижды съездил в гости к своей тетушке, а сейчас поехал в четвертый раз.

- Тем для разговоров у нас будет много: это и серьезное наводнение реки Еринат, которое случилось этой весной. Из-за этого река даже поменяла русло. Дому Агафьи наводнение не грозит, ее отец, когда строил его, выбрал хорошее место на возвышенности. Обязательно будем говорить о жизни на заимке, я постараюсь ее убедить, что оставаться там становится опасно, и что неплохо было бы подумать о том, чтобы перебраться на большую землю. Обязательно поговорим и о спецоперации. Да, несмотря на жизнь в глухой тайге вдали от людей, она хорошо знает и разбирается во многом, что происходит в стране и мире.

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