«Я сразу упала и вскрикнула». В центре Перми кусок штукатурки упал на голову девушке

Удар пришелся прямо по голове 19-летней девушки. Фото: "Мой город Пермь".

В Перми на улице 25 Октября, 24 увесистый кусок штукатурки упал с балкона на голову девушке, информация об этом появилась в телеграм-канале "Мой город Пермь". Случай произошел 16 августа, когда 19-летняя Екатерина шла по улице, девушка рассказала «КП», как все произошло.

- Я шла по улице и разговаривала по телефону, вспоминает девушка. - Остановилась рядом с кофейней, чтобы договорить. В это время на меня упал кусок штукатурки. Он разбился об мою голову, я сразу упала и вскрикнула.

Екатерине на помощь пришли прохожие и сотрудники кофейни. Они оказали первую помощь и вызвали «скорую».

- У меня в крови были ноги и руки, мне помогли все это смыть, - рассказывает пострадавшая девушка. - Врачи увезли меня в больницу, где зашили раны. Ощущения не из приятных. Я старалась держаться морально, потому что приехали родные и для общего спокойствия я старалась думать позитивно. Если бы это был другой кусок с этого балкона, я бы не писала этот текст. Мне очень повезло, так как я отделалась только рассечением.

Екатерина говорит, что сейчас ей лучше, но все равно боль ощутима.

- Огромное спасибо ребятам из кофейни, они очень помогли, - благодарит девушка. - Балкон находиться на проходимой части улицы. Поэтому нужно сделать, что бы устранили проблему как можно скорее, что бы никто не пострадал.

Кстати, подобный случай произошел в Перми и 18 августа на улице Эпроновской, в районе восьмого дома на женщину упала часть стены. Женщина шла к металлорынку, как вдруг часть дома рухнула и придавила. На помощь пострадавшей пришли очевидцы.