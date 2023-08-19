В Перми на женщину упала часть стены аварийного дома

Аварийный дом разваливается на части. Фото: perm.vsedomarossii.ru

В Перми 18 августа на улице Эпроновской, в районе восьмого дома на женщину упала часть стены. Как сообщает 59.RU, женщина шла мимо к металлорынку, как вдруг часть дома рухнула и придавила.

На помощь пострадавшей пришли очевидцы, они отвели ее в безопасное место и вызвали «скорую». К счастью, серьезных повреждений женщина не получила, ее направили в травмункт. Там медики зафиксировали ушибы и гематомы. Пострадавшая испытала настоящий шок, ее родственники намерены выяснить, кто понесет ответственность за произошедшее.

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