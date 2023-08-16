Пропавший два года назад 30-летний пермяк нашелся живым

Когда Дмитрий пропал, ему было 28 лет. Фото: личный архив.

30-летний Дмитрий Епишин, который два года не выходил на связь с родными, нашелся. Об этом корреспонденту "Комсомолки" рассказал его двоюродный брат, которого также зовут Дмитрием.

Напомним, 13 августа в редакцию "Комсомолки" обратился пермяк Дмитрий и рассказал, что вот уже два года от его брата нет никаких вестей. В последний раз они виделись зимой 2020 года. Тогда Дмитрий сказал, что собирается поехать на заработки в столицу и исчез. Поначалу родные не придали особого значения исчезновению парня, так как он и раньше мог долгое время не появляться у родных.

- Димка и раньше пропадал по полгода – шабашил в столице, - рассказывает его брат Дмитрий. – Но с ним можно было хотя бы созвониться. А тут как в воду канул. Родом он из Кудымкара. Потом перебрался в Пермь. Купил комнату в Закамске, жил один, семьей не успел обзавестись. Но затем жилье продал, как он объяснил, мол, черная полоса пошла. А в подробности не захотел вдаваться.

Через некоторое время родственники забеспокоились, пытались связываться с друзьями пропавшего, но все бесполезно. В полиции родным сказали, что человек по фамилии Епишин зимой 2020-го не уезжал из Перми в Москву ни на поезде, ни на самолете, но где он мог находиться, сказать не могли. Также брат отметил, что ни в наркотическом опьянении, ни в сильном алкогольном, Диму он никогда не видел.

После публикации новости с Дмитрием связалась незнакомая девушка, представилась врачом наркологической клиники и сказала, что в марте этого года Дмитрия привозили к ним в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

- Для меня это, конечно, было шоком, но в то же время была и радость от того, что он жив, - говорит Дмитрий. - А буквально вчера я вышел покурить на балкон и увидел идущего по улице мужчину, очень похожего на моего брата. Я окликнул его, он обернулся, посмотрел на меня, но, видимо, не узнал и пошел дальше. Я выбежал на улицу, догнал его, тогда он меня признал.

Дмитрий спросил у брата, где он все это время пропадал и почему даже не позвонил родным.

- Он сказал, что все два года жил в Мотовилихинском районе - в хостелах и на съемных квартирах, подрабатывал на стройке - говорит Дмитрий. - А о том, что его кто-то ищет, он даже не подозревал. Он сильно изменился - поседел, осунулся, стал каким-то заторможенным. Поговорили мы с ними и про наркотики и про алкоголь, но он немногословен, считает, что в его жизни уже все потеряно. Я предложил ему пожить у меня - место есть, но он отказался. Даже не знаю, что в таких ситуациях делать. Я узнал его новый номер телефона, и мы договорились сегодня после работы с ним созвониться. Будем думать, как нам быть дальше.

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