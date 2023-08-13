Житель Перми уехал на заработки в Москву и исчез

Когда Дмитрий пропал, ему было 28 лет. Фото: личный архив.

С фотографии, которую показывает Дмитрий, смотрит умное лицо симпатичного 28-летнего парня.

- Его тоже Дима зовут, и фамилия у нас одна, - объясняет он. – Он мой двоюродный брат.

Рассказывает, что в последний раз они виделись незадолго до Нового года зимой 2020 года.

- Он заходил ко мне в гости, - говорит пермяк. - Сказал, что собирается поехать на заработки в Москву. Где-то через месяц я хотел ему позвонить, чтобы узнать, как дела, но телефон молчал. А потом и страничка в соцсетях исчезла.

Поначалу родные не придали особого значения исчезновению парня.

О Дмитрии нет вестей уже больше двух лет. Фото: личный архив.

- Димка и раньше пропадал по полгода – шабашил в столице, - рассказывает его брат Дмитрий. – Но с ним можно было хотя бы созвониться. А тут как в воду канул. Родом он из Кудымкара. Потом перебрался в Пермь. Купил комнату в Закамске, жил один, семьей не успел обзавестись. Но затем жилье продал, как он объяснил, мол, черная полоса пошла. А в подробности не захотел вдаваться.

Через некоторое время родственники забеспокоились, пытались связываться с друзьями пропавшего, но все бесполезно.

- В полиции нам сказали, что человек по фамилии Епишин зимой 2020-го вроде бы не уезжал из Перми в Москву ни на поезде, ни на самолете, - рассказывает Дмитрий. – К волонтерам мы пока не обращались. Я буду очень благодарен, если кто-то поможет мне найти брата Епишина Дмитрия Александровича, 18.02.1993 года рождения. Любая информация важна, писать можно в личку на страницу ВКонтакте https://vk.com/id437786229