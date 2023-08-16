Дети пропали 13 августа.
В Перми пропали подростки, брат и сестра - 14-летняя Сазонова Виталина и 15-летний Иван Сазонов. Ориентировку о поисках детей публикует поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Известно, что 13 августа они ушли в неизвестном направлении.
Приметы Виталины: рост – 156 см, нормального телосложения, глаза карие, темно-русые волосы. Девочка была одета в белую футболку с принтом «медведь» черные джинсы, сиреневые кроссовки.
Приметы Ивана: рост - 160 см, нормального телосложения, глаза зеленые, темные волосы. Иван одет в белую футболку с разноцветным принтом, темно-синие бриджи, черные сандалии.
Если вы знаете, где могут находиться дети, сообщите по телефонам: 112 или 8800 700 54 52.
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