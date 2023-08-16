Четыре фильма, которые снимаются в Пермском крае

Идут съемки фильма «Операция Карпаты». Фото: Пермская кинокомиссия

Режиссер Олег Фомин, известный по фильму "День выборов", ведет съемки многосерийного военного детектива «Операция Карпаты» (16+).

- Действия фильма, основанного на реальных событиях, погружают нас в далекий 1949 год, когда террористические действия бандитского подполья в Карпатах достигли своего апогея, - рассказали в Пермской кинокомиссии. - Желая как можно быстрее избавить народ от кровавого бесчинства УПА, МВД и МГБ разрабатывают операцию под руководством полковника Давыдова по внедрению своего агента Вороновского в банду. Так судьба сводит наших героев с Пермским краем, где отбывает свое очередное наказание майданщик Чума - их единственный шанс удачного внедрения. Ворон и завербованный Чума отправляются в Карпаты для самого опасного в их жизни приключения. В ходе операции они сплачиваются и идут вместе к поставленной цели.

Часть эпизодов была снята в музее-заповеднике «Пермь-36». Также местами съемок станут: аэродром «Фролово», Каменный город, завод в селе Пашия, поселки Шумихинский и Кусье-Александровский. Съемки продлятся до середины сентября.

Принять участие в съемках массовых сцен в фильме могут и самые обычные пермяки, даже не имеющие киношного опыта. Больше всего востребованы мужчины, но это и понятно, в основном, требуются типажи бандитов и солдат.

В сентябре «Студия +1» начнет съемки фильма «Вы меня видели?». По сюжету у главных героев где-то под Пермью пропадает младшая дочь. Спустя полтора года мама путем обмана устраивает поездку для всей семьи в те места, где случилась трагедия. Она надеется, что ребенок найдется. Но во время поездки пропадает и старшая дочь. Автор сценария и режиссер - Екатерина Волкова. В главных ролях Никита Ефремов и Светлана Иванова.

А Свердловская киностудия готовится снимать комедийную мелодраму «Втроем». Это дорожная история о сотруднице Пермского минкульта Даше, которая едет в командировку по маленьким городам Прикамья, где проходят фестивали. Вместе с ней в машине колесит брат ее мужа, Слава, которого муж отправил «приглядывать» за Дашей. В поездке Даша и Слава узнают друг друга по-настоящему, и так рождается романтическая история, которая меняет жизнь героев. - Самое сложное – поверить себе, поверить в себя и решиться на поступок, который изменит твою жизнь. Именно такой поступок предстоит сделать главной героине, - рассказывает режиссер фильма Александра Сарана.

Так как по сюжету герои едут на машине из Перми в Екатеринбург, то съемки будут проходить в городах, которые оказываются у них на пути: Кунгуре, Лысьве, Чусовом, Гремячинске, Кизеле и Губахе.

А режиссер Александр Домогаров-младший снимает в Пермском крае продолжение фильма «Пальма» об овчарке, оставленной своим хозяином на аэродроме. Во второй части Пальма будет спасать медвежонка Мансура, которого похитили местные браконьеры.

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