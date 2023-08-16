В Прикамье снимают продолжение популярного фильма «Пальма» про собаку

Пальма подружится с медвежонком Фото: кадр из фильма

В 2021 году на экраны страны вышел фильм «Пальма». Он был снят по мотивам реальных событий. Основой сюжета стала статья Юрия Роста, вышедшая в «Комсомольской правде» в 1976 году. Журналист рассказал о собаке, оставленной своим хозяином на аэродроме. Тот улетал на Крайний Север¸ а овчарку не пустили в самолет. И два года Пальма ждала его на взлетной полосе аэропорта «Внуково», бросаясь к каждому самолету.

Хозяин не вернулся, но после публикации в «Комсомолке» взять Пальму хотели сотни людей. И в результате собака обрела новый дом.

Фильм «Пальма», снятый Александром Домогаровым-младшим, стал одним из главных кинохитов 2021 года. Права на картину были проданы в более 20 стран мира, а в Японии вышла специальная версия ленты.

И вот сейчас съемочная группа решила снять продолжение фильма. Съемки «Пальмы-2» пройдут в Пермском крае. Сюжет второй части также основан на реальной истории о летчике Андрее Иванове и медвежонке Мансуре, которого тот подобрал совсем маленьким.

- Оставив большую авиацию, летчик Вячеслав Лазарев с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать на маленьком винтовом АН-2. И жизнь Лазаревых идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын летчика, дает кличку Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, ему на помощь приходит верная овчарка Пальма. Двум животным нужно найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей. А Лазаревым, отправившимися на поиски своих четвероногих друзей, предстоит вспомнить, что значит быть настоящей семьей, - рассказали о сюжете в компании «Амедиа Продакшн»,

Во второй части фильма снимаются те же актеры, что и в первой части - Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович и Игорь Хрипунов. Также в картине появятся Сергей Гилев и Таисья Калинина.

Съемки «Пальмы 2» продлятся до конца октября. Выход картины в прокат запланирован на 24 октября 2024 года.

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