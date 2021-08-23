45 фильмов, которые снимали в Пермском крае

Начало фильма "Волга-Волга" снималось в верховьях Чусовой Фото: кадр из фильма

«Волга-волга» (1937 год)

Сюжет знаменитой музыкальной комедии Григория Александрова основан на том, что самодеятельные артисты плывут в Москву на конкурс на колесном пароходе «Севрюга» и барже. Большая часть съемок проходила на натуре. Начало их путешествия снималось в верховьях Чусовой, куда съемочная группа поднялась на плотах. А пароход и баржу по реке вел буксир. Затем герои фильма - и их исполнители - спустились до Камы и дальше вниз по течению до Волги. Место слияния двух рек в картине отмечено бакеном «Волга-Кама».

«Брат героя» (1940)

Фильм снят по повести Льва Кассиля «Черемыш - брат героя». Сирота Гешка Черемыш всегда мечтал о старшем брате-герое. Узнав из газет о своем знаменитом однофамильце - летчике-герое Климентии Черемыше, он говорит своим одноклассникам, что это его брат. Фильм снимали в Краснокамске. В главной роли - Николай Крючков.

«Поезд идет на восток» (1947)

Романтическая комедия о девушке и офицере, которые случайно отстали от своего поезда, идущего во Владивосток, и догоняют его на разных видах транспорта. Один из эпизодов их путешествия снят на вокзале Пермь II.

«Чужая родня» (1956)

Фильм поставлен режиссером Михаилом Швейцером, кстати, уроженцем Перми, по мотивам повести Владимира Тендрякова «Не ко двору». В основе сюжета - конфликт между комсомольцем, передовым колхозником Федором и родителями его молодой жены, ярыми противниками колхозной жизни. Съемки фильма проходили в селе Жилино в окрестностях Кунгура. Главные роли исполнили Николай Рыбников и Нонна Мордюкова.

«Илья Муромец» (1956)

Картина «Илья Муромец», снятая режиссером Александром Птушко, была первым в России широкоэкранным фильмом. Часть натурных сцен снималась на берегу реки Камы близ Полазны - в деревнях Лунежки и Константиновка. В массовке снимались полазненцы, игравшие жителей родной деревни богатыря - Карачарово, которую построили на высоком берегу Камы. А роли татар исполняли башкирские студенты.

«По ту сторону» (1958)

События фильма относятся к 1921 году. Комсомольцы Матвеев и Безайс, прибывшие в Читу, на тот момент столицу ДВР, получают задание перейти через линию фронта в тыл белых и попасть в партизанский штаб, расположенный в селе Анучино. Некоторые эпизоды снимали в деревне Мошево Краснокамского района, на месте рядом с горой, на которой во время гражданской войны стояла артиллерийская батарея, и проходили реальные боевые действия между красными и белыми. Ряд эпизодов был снят в Перми. Главную роль играл Всеволод Сафонов, и в этом фильме впервые прозвучала песня «О тревожной молодости».

«Заре навстречу» (1959)

Действие фильма разворачивается в провинциальном сибирском городе, весной 1917 года. Большевик Петр Сапожков после окончания срока ссылки занимается революционной пропагандой и агитацией. Ему помогает жена Варя. Съемки фильма проходили в Перми, в частности, мы видим выступление Ленина, стоящего на балконе Дома Мешкова, где сейчас находится Пермский краеведческий музей. В главной роли - Юрий Яковлев.

«Бессонная ночь» (1960)

Молодой инженер Павел Кауров едет к месту своего первого назначения - в портовый город Сибирск. Туда же приезжает его невеста Нина. А чуть позже Аннушка, которая давно любит Павла. С этого дня у Павла происходят одни неприятности за другими. Съемки фильма проходили в Перми, на набережной Камы и в порту. Это дебют в кино Юрия Соломина.

«Девчата» (1962)

Фильм снимался в Александровском районе, близ поселка Яйва, где располагался Верх-Яйвинский леспромхоз - одно из крупнейших лесозаготовительных предприятий в СССР. В съемках в качестве массовки принимали участие местные жители и сотрудники леспромхоза. А в главных ролях снимались Николай Рыбников и Надежда Румянцева.

«Дальние страны» (1964)

Фильм снят по книге Аркадия Гайдара. На Западный Урал, в один большой поселок, имеющий промышленное значение, приезжает полковник авиации. Он вспоминает, как в начале 30-х годов босоногим мальчишкой бегал здесь со своим другом. Тогда тут были лишь небольшой разъезд и маленькая деревня. Съемки проходили в Нытве.

«Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова» (1966)

Самый знаменитый двоечник страны - второклассник и второгодник Иван Семенов - был пермяком. И в 1966 году на Пермском телевидении создали по повести Льва Давыдычева фильм об его похождениях. Квартиру Ивана снимали в спортзале школы №116, находившейся рядом с телестудией. Там выстроили настоящую квартиру с кухней и ванной и даже провели газ.

«Тени исчезают в полдень» (1970 - 1971)

Многосерийный фильм «Тени исчезают в полдень» о жизни обитателей сибирского села киностудия «Мосфильм» снимала на Урале. Натурные съемки проходили возле камня Ермак на реке Сылве и в деревне Песчанке. Видовые снимки села Зеленый Дол снимались в деревне Кособаново под Кунгуром.

«Приваловские миллионы» (1972)

Фильм снят по роману нашего земляка Дмитрия Мамина-Сибиряка. По сюжету наследник огромного состояния и предприятий Сергей Привалов приезжает в родной уральский провинциальный городок. В роли родного городка Привалова выступает Кунгур. Многие сцены картины снимались в колоннаде кунгурского «Гостиного двора».

«Большой трамплин» (1973)

Фильм рассказывает о тринадцатилетнем школьнике Саше Лаврове, увлеченном прыжками на лыжах с трамплина. И эта увлеченность была замечена тренером, который предложил Саше заниматься профессионально. В роли тренера снимался Эммануил Виторган, детские роли исполняли пермские ребята. Все съемки проходили в Перми. «Главным героем» стал трамплин на Егошихе. В этом фильме впервые прозвучала песня «Трус не играет в хоккей».

«Демидовы» (1983)

Историческая сага о династии первых промышленников в России начинается с того, что царь Петр Великий отправляет Никиту Демидова на Урал искать железо и строить металлургические заводы. Съемки сериала велись в верховьях Чусовой и частично в Кунгуре.

«Один и без оружия» (1984)

В небольшом губернском городке начальником уголовного розыска назначен бывший красный командир Константин Воронцов. Чтобы захватить матерого бандита, ему приходится в одиночку идти на воровской сход. Эпизоды картины «Один и без оружия», снятой по мотивам романа Николая Леонова «Агония», снимались в Кунгуре. Под съемки был отведен целый квартал города: от Малого гостиного двора до складов купцов Колпаковых

«Покушение на гоэлро» (1986)

Действие фильма разворачивается в 1932 году. В небольшом уральском городке произошла диверсия, расследовать которую направили специального агента ОГПУ Николая Гусарова. Часть съемок проходила в Кунгуре.

«Мой боевой расчет» (1987)

1945 год, война окончена. Восемнадцатилетний сержант Сергей Кружкой после тяжелого ранения возвращается домой. Узнав, что в городе орудует банда преступников, герой решает помочь органам правопорядка - и в одиночку начинает расследование. Картину снимали в старых кварталах Мотовилихи. Для съемок фильма даже специально пустили по рельсам старый трамвай.

«Перед рассветом» (1989)

Жаркое лето 1941 года, начало Великой Отечественной войны. Молодой лейтенант НКВД сопровождает в тыл группу политзаключенных и уголовников. По пути эшелон попадает под обстрел. В живых остаются трое: лейтенант, уголовник и политзаключенный... В Кунгуре снимались финальные сцены: когда молодой лейтенант НКВД и политзаключенный сдаются фашистам, захватившим город, спасая от расстрела горожан.

«Транти-ванти» (1989)

Фильм «Транти-Ванти» был снят по повести пермской писательницы Ирины Христолюбовой «Колокольчики мои». Герои - два друга-первоклассника - все время придумывают невероятные истории. И однажды они решили, что студент, работающий в соседнем доме отдыха массовиком-затейником - пришелец из космоса. Одного из фантазеров сыграл Александр Лойе - это была первая главная роль артиста. В то время ему было 6 лет.

«Под северным сиянием» (1990)

Совместный советско-японский художественный фильм, снятый по повести Юкио Тогавы «Под Авророй. 1912 год». Сюжет рассказывает о дружбе японского охотника и прирученного им волка по кличке Буран. Снимали в Перми, Хохловке и в Нижних Муллах. В ролях - Андрей Болтнев, Никита Михалков, Марина Зудина.

«А в России опять окаянные дни» (1990)

Рожденный в лагере сын репрессированного пытается получить на Лубянке дело отца, чтобы узнать подробности его гибели. Затем он едет в Соликамск, где встречается с родным дедом, служившим в ГУЛАГе. Фильм снимали в Соликамске и местных колониях.

«Взбунтуйте город, граф!» (1991)

Пермь становится объектом эксперимента таинственных сил, которые собираются превратить пермяков в послушное стадо. Совершить это должен некий граф. Но Магистр черного ордена в свою очередь поручает графу взбунтовать город. Фильм снят на пермской киностудии «Новый курс».

«Ермак» (1996)

Поход Ермака в Сибирь начался с Чусовой. А вот пятисерийный фильм «Ермак» снимали на Каме, рядом с Хохловкой. Съемки велись около десяти лет, с перерывами. Это был один из самых продолжительных и дорогостоящих проектов российского кинематографа 1990-х годов. Зато на фестивале «Новое кино России» фильм «Ермак» получил Главный приз и Приз зрительских симпатий, на фестивале «Кинотавр» - Приз за выдающиеся достижения в крупномасштабной постановке. В роли Ивана Грозного снимался Евгений Евстигнеев, это была последняя кинороль артиста.

«Пыль времени» (2009)

В Кунгуре прошли съемки эпизода для киноленты «Пыль времени» знаменитого греческого режиссера Тео Ангелопулоса. По замыслу режиссера Кунгур на экране выступил в качестве небольшого сибирского городка, где живут греки-эмигранты, ставшие жертвами политических репрессий. Съемки проходили на территории колонии №30. В массовке фильма участвовали около 300 жителей Кунгура.

«Реальные пацаны» (2009 - 2021)

В сериале то и дело мелькают узнаваемые городские пейзажи - большую часть эпизодов снимали в Перми. Дом Коляна - это известный Дом грузчика. Его жена Лера училась в Пермском университете, а встретились они возле большого глобуса. Декорации полицейского участка были установлены во Дворце молодежи. Автосервис Антохи и Вована снимали на автомойке на Малой Ямской. Также в сериале время от времени «засвечивается» парк Горького.

«Воробей» (2010)

Воробей - это прозвище главного героя фильма, деревенского мальчика Мити. Он в одиночку встал на защиту табуна лошадей, которых взрослые готовы были отправить на скотобойню. Фильм снимали в Нытвенском районе. А роль главного героя исполнил девятилетний ученик пермской школы №22 Денис Бабушкин.

«Елки» (2010)

Первая новогодняя комедия «Елки» вышла на экраны в 2010 году. И с тех пор в каждой из частей «Елок» были эпизоды, связанные с Пермью. Нашими земляками по сюжету были безбашенные лыжник и сноубордист, играли которых Александр Головин и Александр Домогаров-младший. Но снимались сцены с их участием не в Перми. Кадры с видами города просто вмонтировали позже. Зато в Перми снимали массовую сцену для «Елок-3», в которой люди, одетые в яркую зимнюю одежду, составляли буквы «Д» и «Л». Эти буквы стали частями фраз «С Новым годом!» и «Делай добро», показанными в финале фильма.

«Золото» (2012)

Помимо «Приваловских миллионов», еще один фильм по мотивам романа Дмитрия Мамина-Сибиряка был снят в Кунгуре. Основой картины «Золото» стал сюжет «Дикого счастья». Судебный пристав предъявляет семье Брагиных иск по карточным долгам пропавшего брата. Выход один - бросить все и бежать. Всех спасает золотая жила. Режиссер фильма Андрей Мармонтов выбрал Кунгур, потому что, по его словам, этот город, как никакой другой, сумел сохранить изысканную старину. Среди снимаемых зданий - городская администрация и «Гостиный двор». В ролях - Сергей Безруков, Андрей Мерзликин, Михаил Пореченков.

«Географ глобус пропил» (2012)

Главную роль в фильме "Географ глобус пропил" сыграл Константин Хабенский. Фото: кадр из фильма

Съемки фильма по роману Алексея Иванова проходили в Перми. Одной из съемочных площадок стала школа №1 в микрорайоне Нижняя Курья. А арт-объект «Счастье не за горами!» после фильма стал самым известным символом Перми. Главную роль - пьющего учителя географии Служкина - сыграл Константин Хабенский. Роли его учеников исполнили пермские подростки, многие из которых потом стали профессиональными актерами

«Уральская кружевница» (2012)

Анна из глухого поселка слепа, но умеет плести уникальное кружево. Однажды один популярный итальянский модельер получает информацию о том, что где-то в российской глубинке живет мастерица, которая умеет плести кружево с помощью редкой техники. Он решает разыскать девушку, чтобы заполучить уникальные образцы в свою коллекцию. Сериал о слепой кружевнице снимался в селе Кын Лысьвенского района.

«Время первых» (2016)

Космическая драма о первом выходе человека в космос и драматической посадке «Восхода-2» весной 1965 года. Отказала автоматика, и Алексею Леонову и Павлу Беляеву пришлось сажать космический корабль вручную. Он приземлился посреди тайги на севере Прикамья. Фильм, рассказывающий о реальных событиях, снимали практически на том самом месте. Снимали заснеженные пейзажи возле поселка Усьва и около Каменного города. Главные роли в фильме сыграли Евгений Миронов и Константин Хабенский. Но они в Прикамье не приезжали. Здесь их заменили дублеры.

«Посадочная нога» (2016)

Съемки комедийного фильма проходили в Перми, Кунгуре и в деревнях Кунгурского района, в селе Молебка. По сюжету главные герои, отчаявшись получить роли в кино, решают снять собственный фильм в аномальной зоне.

«Отчий берег» (2017)

Сериал «Отчий берег» - это драматическая сага о жизни простой российской семьи Морозовых, действие которой разворачивается в довоенные, военные и послевоенные годы в глухой уральской деревушке. В ее роли выступил поселок Кусье-Александровский Горнозаводского района. Несколько эпизодов снимали в Перми и Кунгуре. Территория бывшей исправительной колонии №30, расположенной в центре Кунгура, стала немецким концлагерем, в который попали несколько сотен захваченных красноармейцев.

«Два берега» (2018)

Две большие семьи дружно живут на разных берегах широкой реки. Но революция переворачивает спокойный уклад жизни деревенской глубинки. Население разделяется на два непримиримых лагеря. Семьи становятся идейными врагами. Их повзрослевшие дети хотят быть вместе и никогда не расставаться, но родители категорически возражают против их союза. Парню и девушке приходится делать непростой выбор между родственными чувствами и сердечной привязанностью.

Телевизионный фильм «Два берега» снимался в Кунгуре, а также на территории поселков Пашия, Усьва, Шумихинский и Кусье-Александровский.

«Топор» (2018)

Бывший казачий офицер после Великой Октябрьской революции проводит 17 лет в добровольном изгнании. Но узнав о нападении фашистской Германии на СССР, не задумываясь, устремляется на фронт, чтобы защитить родную землю. Часть эпизодов снимали в Хохловке, на Перми II и Бахаревке и в Каменном городе. В главной роли Андрей Смоляков.

«Зулейха открывает глаза» (2019)

Роль Зулейхи сыграла Чулпан Хаматова Фото: кадр из фильма

Несколько эпизодов восьмисерийного фильма по книге казанской писательницы Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» снимали в Хохловке, где построили поселок ссыльных поселенцев Семрук, и на берегу Камы, которая исполнила роль Ангары. Фильм рассказывает о молодой женщине, в 30-е годы прошлого века попавшей под раскулачивание и сосланной в Сибирь. Главную роль сыграла Чулпан Хаматова.

«Сердце Пармы» (2020)

"Сердце Пармы" снималось в Губахе Фото: кадр из фильма

В окрестностях Губахи снимали фильм по роману Алексея Иванова о становлении Перми Великой. В центре сюжета - судьба русского князя Михаила, который полюбил юную ведьму Тичерть.

«Последний богатырь: корень зла» (2020)

В Белогорье начинаются Богатырские игры, но в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло. Чтобы спасти Белогорье, Ивану придется объединиться со старыми друзьями и новыми недругами и отправиться в дальнее и опасное путешествие за пределы известного мира. Съемки фэнтези «Последний богатырь: Корень зла» проходили, в том числе, и на Крестовой горе под Губахой.

«ОДНА» (2020)

Фильм-катастрофа «Одна» рассказывает о реальных событиях 1981 года, когда в небе над Амурской областью пассажирский самолет столкнулся с военным бомбардировщиком. В результате авиакатастрофы выжила только 20-летняя Лариса Савицкая, которая упала в тайгу. Там она провела несколько дней, пока ее не обнаружили спасатели. Съемки проходили в окрестностях Кизела и Губахи. А консультантом фильма стала сама Лариса Савицкая.

«Чук и Гек» (2021)

«Чук и Гек» - детское приключенческое кино о том, как двое братьев вместе с мамой отправились в таежный поселок к отцу-геологу, чтобы вместе встретить Новый год. Но не застают его, так как тот отправился в экспедицию. А отправленную им телеграмму сыновья нечаянно выбросили в окно. Родителей в фильме сыграли Владимир Вдовиченков и Юлия Снигирь. А сами съемки проходили на Усть-Койве в Горнозаводском районе, в Губахе, в окрестностях Крестовой горы.

«Подельники» (2021)

В январе в селе Кын прошли съемки художественного фильма «Подельники». Сюжет основан на реальной истории. Отца 10-летнего Ильи убивают, но убийца не садится в тюрьму, а отправляет вместо себя брата. Мальчик всеми силами пытается добиться справедливости и привлечь внимание к сложившейся ситуации. Съемки проходили в селе Кын и на берегах Чусовой. Картина «Подельники» попала в конкурсную программу Международного кинофестиваля «Кинотавр», который состоится в сентябре в Сочи.

«Многотрудная жизнь Ивана Семенова» (2021)

Новый фильм про Ивана Семенова, ставшего в этой экранизации пятиклассником, снимал этим летом Антон Богданов. Папу Ивана сыграл Александр Лойе, а бабушку - Мария Шукшина.

КСТАТИ

В Пермском крае этим летом были запланированы съемки еще нескольких фильмов. В частности, в Кунгуре собирались снимать «Двенадцать стульев», а в Перми - часть эпизодов сериала «Романовы: преданность и предательство». Но, как рассказали в краевом Министерстве культуры, эти съемки перенесли на 2022 год.