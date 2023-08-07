«Была светлым и добрым человеком»: Объявлен сбор средств маме погибшей во время оползня в Грузии пермячке

Ксения работала дизайнером сайтов и прекрасно владела английским языком. Фото: личная страница Ксении Тричевой ВКонтакте

3 августа на грузинском курорте Шови сошел оползень. По последним данным, стихия унесла жизни 18 человек, еще 18, включая семерых детей, считаются пропавшими без вести. В числе погибших оказалась 32-летняя пермячка Ксения Тричева. Как рассказали в Секции интересов России в Грузии Ксюшу опознала в морге одна из ее близких подруг. 6 августа в Грузию вылетела мама Ксении, а сегодня, 7 числа, ходила на ее опознание.

Тетя Ксении Ольга Тричева рассказала, что она была очень разносторонней личностью. В Грузию она перебралась в декабре 2021 года и жила в Тбилиси.

- Она работала дизайнером сайтов, была диджеем, в последнее время увлеклась дыхательными практиками. Прекрасно владела английским языком, учила китайский и португальский. Она была добрым, светлым и очень очень позитивным человеком, - говорит Ольга.

Друзья погибшей девушки объявили сбор средств на помощь ее маме в транспортировке тела в Пермь и организацию похорон.

Сбор средств объявила подруга Ксении Сабина. В консульстве ей сказали, что с их стороны помощи не будет. Все своими силами. Я поговорила с мамой Ксюши, она не откажется от помощи неравнодушных людей, - добавила Ольга.

Всем, кто хочет помочь маме погибшей Ксении, могут переводить посильные средства на банковскую карты Сабины Машковой по номеру: 2200 7001 6501 2880, через СБП по номеру телефона +7 905 718–93–33.

7 августа в Грузии объявлен государственный день траура.

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