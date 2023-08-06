Многодетной семье, у которой сгорел единственный дом, нужна помощь пермяков

Детей из огненной ловушки спасла сельский почтальон. Фото: МЧС/Личной страницы Дмитрия Поварницына ВКонтакте

- Мы с женой посовещались и решили восстанавливать дом. Нам очень нужен стройматериал, будем благодарны всем, кто нам поможет, - говорит отец троих детей Дмитрий Поварницын, чей дом уничтожил огонь.

Пожар в деревянном двухэтажном доме, напомним, произошел 26 июля в селе Тюй Чернушинского района. Загорелся пристрой - летняя веранда. Внутри находились трое мальчишек - 4, 5 и 9 лет. В этот момент мимо проходила сельская почтальон Наталья. Она увидела проблески огня в окне, а следом услышала детский крик. Дверь в веранду была закрыта, и женщине пришлось разбивать окно. Так она спасла трех ребятишек, но вот дом сгорел полностью. Кроме этого огонь уничтожил все вещи и технику.

Сельская администрация и местные жители объявили сбор о помощи. Люди несут погорельцам одежду, технику и оказывают другую посильную помощь. Администрация Чернушинского района в свою очередь обещала оказать Поварницыным материальную помощь - до 100 тысяч рублей за сгоревший дом и по 5 тысяч рублей каждому члену семьи на товары первой необходимости. На следующей неделе Поварницыны напишу заявление на выплаты и буду ждать помощь. Но на эти средства дом не восстановишь. А предоставить дом администрация вряд ли сможет.

- Со свободным жильем пока ситуация сложная, что в Чернушке, что в самом селе, будем что-нибудь думать, - говорили вскоре после пожара в администрации Чернушинского района.

Сейчас Поварницыны впятером ютятся в однокомнатном домике, куда их на время пустила знакомая. Но постоянно жить они там не смогут, поэтому глава семьи решил своими силами восстановить дом.

Всем, кто может помочь семье с восстановлением дома, просят звонить Дмитрию Поварницыну по телефону: 8-982-245-32-24.

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