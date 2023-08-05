32-летняя пермячка погибла во время схода оползня на грузинском курорте Шови

. Фото: Иван МАКЕЕВ

На грузинском курорте Шови, где 3 августа сошел оползень, нашли тело 32-летней пермячки Ксении Тричевой, рассказали в Секции интересов России в Грузии. Как сообщили в ведомстве, одна из близких подруг Тричевой опознала ее тело в морге,

Напомним, 3 августа в районе курортного города Шови в Грузии сошел оползень, разрушивший мосты и дороги, ведущие к курорту, пострадала также гостиница «Сансет Шови».

На месте до сих пор работают спасатели.

По последним данным МВД Грузии, на месте схода оползня обнаружены тела 16 погибших, идентифицированы семь, в том числе Ксении Тричевой.

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