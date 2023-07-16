Пермяк погиб на аттракционе в Челябинской области

Вот так выглядит зиплайн. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области произошел трагический случай с нашим земляком. По информации наших коллег «КП - Челябинск», 34-летний мужчина приехал на отдых с семьей. Они отдыхали в Саткинском районе на реке Ай, там есть аттракцион для экстремалов зиплайн - скоростной спуск по стальному канату. 15 июля мужчина скатился на заплайне через реку и ударился об ограждение.

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Следователи продолжают проверку, устанавливаются виновные, в обязанности которых входит организация безопасного прохождения аттракциона. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Предварительной причиной смерти туриста на аттракционе стал удар о металлическую лестницу.

- На трос запустили сразу двоих людей, - рассказал КП-Челябинск источник в правоохранительных органах. - Женщина, которая была впереди, не закончила поездку, в это же время на трос запустили мужчину. В конце поездки он ударился о металлическую конструкцию.

Предположительно, в конце троса смертельным препятствием стала лестница, которую должны были убрать после того, как поездку завершила женщина.

Сейчас экстрим парк, где случилась трагедия, не работает, информация об этом есть на странице в соцсети аттракциона.

- Все, кто записан на прыжки, пишите в сообщения сообщества. Комментарии временно закрыли.

Известно, что работал аттракцион с 2022 года.

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