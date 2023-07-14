В Перми разыскивают родных сапера, погибшего в 1942-ом под Ржевом

Одна из карт Ржевско-Сычевской операции. Фото: ПО "Пионер".

Волонтеры поискового отряда «Пионер» Московской общественной организации «Память» разыскивают родных пермяка, останки которого, предположительно, найдены под Ржевом – на месте Ржевско-Сычевской операции, которая развернулась осенью 1942 года.

Они предполагают, что младший сержанта Петухов Петр Иванович, 1910 года рождения, уроженец города Молотова (ныне Пермь – прим. ред.), командира отделения саперов 163-го батальона инженерных заграждений 5-й отдельной инженерной бригады специального назначения Калининского фронта погиб 9 сентября 1942 года во время жестоких боев при попытке взять штурмом этот город.

Название улицы в Перми волонтеры не могут разобрать

Согласно найденным в архиве документам, Петр Иванович Петухов и его жена Фекла Андреевна Чебыкина проживал в городе Молотове (ныне Перми) в поселке Светлый.

Волонтеры не могут разобрать название улицы в Перми. Возможно, ее уже нет.

Название улицы, к сожалению, неразборчиво (см. фото) из-за того, что в этом месте было сделано отверстие, чтобы скрепить листы документа. Можно лишь прочитать: улица Сухотру ??? ева, №19, кв.2.

Впрочем, на месте деревянных домов в Дзержинском районе, которые здесь стояли до войны, теперь выросли многоэтажки, а также легкоатлетический манеж «Спартак».

Как предполагают поисковики, возможно впоследствии родным сообщили, что погибшего бойца похоронили, предположительно, в братской могиле, где теперь установлен мемориал «Курган», так часто бывало в те дни.

Однако поисковикам удалось разыскать документ, где про погибшего пермяка сказано: «Тело не похоронено ввиду большого обстрела».

Список погибших. Фото: ПО "Пионер".

- Мы нашли останки командира отделения саперов в городском лесу на северо-восточной окраине Ржева, - рассказали поисковики. - Капсула медальона оказалась пустой, ее колпачок недокручен по резьбе, а это значит, что боец был учтен, похоронщики просто забрали записку, а капсулу бросили рядом с телом.

Также волонтеры нашли сохранившиеся личные вещи погибшего – ложку и мундштук с надписями.

Мундштук погибшего бойца. Фото: ПО "Пионер".

- Ложку боец сделал именной – выбил на ней свою фамилию, - рассказали они. – А еще украсил ее: скрутил ручку, а на конце выбил цифры 1942 и серп с молотом. Там, где должен был находиться нагрудный карман погибшего, поисковики нашли мундштук. На нем также была выцарапана фамилия Петухов.

Ложку боец попытался украсить. Фото: ПО "Пионер".

Сейчас волонтеры поискового отряда «Пионер» пытаются разыскать родных пермяка, погибшего в жестоких боях во время попытки штурма Ржева в 1942 году.

- Мы приняли решение искать родственников Петухова Петра Ивановича в надежде увидеть письма или какие-то другие документы, где мы смогли бы увидеть почерк и сравнить с надписью на мундштуке, - говорят поисковики отряда «Пионер». - В случае желания родственников мы будем искать финансовые возможности для проведения экспертизы ДНК.

«Летом, в сорок втором, я зарыт без могилы»

В свое время по радио и телевидению часто звучали строки стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Поэт написал его, вспоминая о поездке под Ржев осенью 1942 года.

- Впечатления этой поездки были за всю войну из самых удручающих и горьких до физической боли, - вспоминал он. – Бои шли тяжелые, потери были очень большие.

«Летом, в сорок втором, я зарыт без могилы», - есть такая строчка в стихотворении Твардовского. Теперь, спустя много лет, погибший в жестоких боях под Ржевом боец из Прикамья будет наконец-то похоронен с почестями. А возможно, поисковикам удастся найти и его родственников.

Куда сообщать

Тех, кто что-либо знает о родных погибшего пермяка, просят написать на страницу ВКонтакте поискового отряда «Пионер» или волонтеру Алене Маньшиной.

Задание для саперов при штурме Ржева.

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