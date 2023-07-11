Что известно о старшем группы из 22 туристов, которые пропали на сплаве в Прикамье

Вячеслав Коноплев опытный турист-любитель. Фото: Соцсети.

Поиски группы пропавших в Пермском крае туристов продолжаются, в сторону Горнозаводского района и реки Усьвы выдвинулись спасатели, полицейские, следователи и даже вертолеты: один – Пермской санавиации, а второй вылетел из Казани. Также 22 пропавших будут искать с помощью беспилотников.

Организатор сплава - 38-летний Вячеслав Коноплев, но, скорее, его можно назвать старшим группы. Как рассказал «КП» брат Вячеслава Алексей, на сплав они пошли большой компанией друзей и знакомых.

- Он не берет деньги за организацию сплавов, ходит на них с друзьями и родственниками , - рассказал Алексей Коноплев. - Катамараны они взяли в аренду. Я думаю, что река обмелела и они потихоньку где-то идут. С ним на сплаве две его дочки 9 и 12 лет, жена осталась дома. Он с девочками много раз сплавлялся и всегда, когда они с ним, Слава выбирает более безопасный путь.

В пропавшей группе 22 человек, половина из них - дети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Алексея, Вячеслав работает начальником производства на одном из пермских заводов, и на сплаве с ним в том числе коллеги.

- Его хобби – это активные путешествия, говорит брат Вячеслава. - Он недавно был на Эвересте и не первый раз. Когда ходит сплавляться, его считают старшим, как самого опытного. Я был с ним один раз с детьми на сплаве. И про него друзья хорошо отзывались, считали его за старшего.

Действительно, на странице в социальной сети у Вячеслава много фото с отдыха, в том числе в горах и с сплавов.

Напомним, туристическая группа в составе 22 человек из которых 11 детей, 4 июля отправились на катамаранах из поселка Средняя Усьва вниз по реке, и должны были 9 июля прибыть в поселок Уьсва, преодолев 175 километров. Но не появились там.

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