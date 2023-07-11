На поиски пропавшей в Прикамье группы туристов отправили следователей, сотрудников уголовного розыска и участковых

Речка Усьва даже весной в этом году была очень мелкой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По прежнему нет никакой связи с туристами, которые 4 июля отправились на сплав по реке Усьва от поселка Средняя Усьва и пропали. В неорганизованной туристической группе было 22 человека, из них 11 детей. В МЧС свой поход они не регистрировали.

Туристы должны были сплавиться по реке, пройдя на катамаранах 175 километров, и 9 июля прибыть в поселок Усьва. Но в назначенный срок они там не появились, о чем сообщил по тревожному телефону приехавший за ними водитель автобуса. На связь никто их туристической группы также не выходил.

Представители турбизнеса сейчас удивляются, мол, кому пришло в голову сплавляться по Усьве летом, ведь там и весной, в паводок, в некоторых местах река бывает мелкой. А сейчас в районе поселка Усьва глубина - всего 18 сантиметров.

Места там действительно глухие, по берегам – тайга.

Как сообщили в краевом управлении МЧС, на поиски пропавших туристов выдвинулись полицейские.

- Мы собрали всех, кого смогли, - рассказал начальник отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу подполковник полиции Дмитрий Жильцов. – С утра из Средней Усьвы пешком по реке отправились и следователи, и сотрудники уголовного розыска, и участковые. Связь с ними тоже сейчас пропала – там ее просто нет.

Тем не менее, все надеются на благополучный исход поисков – каких-то особых опасностей при сплаве по Усьве, тем более обмелевшей, в это время года вроде бы быть не должно.

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