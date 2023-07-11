Руководитель турклуба рассказал, что могло произойти с пропавшей на сплаве в Прикамье группой

Обычно на Усьве проводятся весенние сплавы, летом двигаться по этой реке сложно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Не знаю, кому пришло в голову проводить летний сплав на реке Усьва, сейчас там одни камни и нет воды, - рассказал о вероятной причине невыхода в назначенное время группы сплавщиков руководитель пермского туристического клуба «Твои яркие выходные» Алексей Светлаков. - Обычно на Усьве проводятся весенние сплавы, летом двигаться по этой реке сложно.

Напомним, 9 июля в Пермском крае на связь не вышла группа туристов, которые отправились на сплав по реке Усьва по маршруту от Средней Усьвы до поселка Усьва. Туристическая группа из 22 человек, среди которых было 11 детей, начала водный маршрут 4 июля, его протяженность должна была составить 175 км. И вторые сутки об их судьбе ничего не известно.

Причин, по которым туристы до сих пор не вышли маршрута, может быть несколько. Их «КП» назвал опытный инструктор.

- Главной причиной задержки может стать отсутствие воды в Усьве, из-за этого туристы вполне могли пропороть катамаран и потом продолжить путь пешком, - продолжает Алексей Светлаков. – Ну или может, много алкоголя взяли или просто понравилось отдыхать. Пропасть на Усьве негде, они обязательно выберутся, но лучше будет отправить им помощь.

Голодают ли пропавшие туристы? Что касается еды, то взятых с собой съестных запасов группе должно хватить, ведь в жару много есть не хочется. К тому же, обычно питание на сплав берут с запасом на 1-2 дня, и не только организаторы, но и сами туристы. Так что голод грозить им не должен.

Вдобавок, если у сплавщиков появились на маршруте непредвиденные проблемы, то они могут не проходить весь запланированный маршрут в 175 км, а выйти, к примеру, в поселке Безгодово – это в 120 км от начала маршрута или в Шумихинском, это 165 км от Средней Усьвы.

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