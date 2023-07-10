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9 июля 2023 22:00

Девочку, которую изнасиловали и подожгли на юге Прикамья, перевезут в Пермь

За ней повторно вылетел вертолет санавиации
Авторы (2):
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
У здания Октябрьской районной больницы стоит "скорая".

У здания Октябрьской районной больницы стоит "скорая".

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В поселок Октябрьский прибыл вертолет санавиации, чтобы доставить в пермскую больницу девочку, над которой жестоко надругались подростки – сначала изнасиловали, а потом бросили на железнодорожные рельсы и подожгли.

В тяжелом состоянии ее доставили в районную больницу. Поначалу она была признана нетранспортабельной, и врачи отказались от того, чтобы ее перевозить в Пермь на ветролете санавиации.

Врачи Октябрьской центральной районной больницы были постоянно на связи с медиками краевой больницы, которые консультировали их по лечению девочки. После консультаций было принято решение выслать за ней борт санавиации повторно. Однако окончательное решение о транспортировке должны принять пермские врачи. Пока они осматривают девочку, у районной больницы наготове дежурит машина скорой помощи, чтобы отвезти ее к вертолету.

Девочку погрузили в вертолет санавиации.

Девочку погрузили в вертолет санавиации.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В конце концов, девочку погрузили в вертолет санавиации.

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