Медвежонка-сироту Машеньку из Пермского края вернут в дикую природу в начале осени

Машенька и Ванечка содержатся в условиях, максимально приближенных к естественным. Фото: Центр спасения медвежат-сирот/ВКонтакте

На видео, опубликованном 28 июня, медвежата Машенька и Иванушка вместе резвятся в лесном уголке, жуют листья и грызут ветки деревьев, чему очень умиляются пользователи соцсетей в комментариях.

«Очень любим смотреть видео с медвежатами, довольными, игривыми, смешными! Всей семьей смотрим!», «Смотреть на это можно бесконечно. Спасибо вам за позитивное видео!», - пишут в соцсетях.

Миниатюрного медвежонка-сиротку, напомним, нашли два месяца назад на островке на реке Весляна в Пермском крае. Детеныш бурого медведя был очень слаб и истощен. Когда специалисты минприроды осмотрели медвежонка, им оказалась трехмесячная самка. Ее назвали Машенькой. В таком возрасте медвежата не могут выжить одни, их можно спасти только изъяв из природы, что и сделали специалисты и отправили ее на реабилитацию в Тверскую область в Центр спасения медвежат. Там же оказался и медвежонок Иванушка из Костромы. Вскоре медвежата подружились, а сотрудники Центра делились видео с косолапыми и откармливали их.

Машеньку перевозили в деревянном контейнере. Фото: Центр спасения медвежат-сирот/ВКонтакте

Машенька и Ванечка содержатся в условиях, максимально приближенных к естественным, с минимальным контактом с человеком. В центре спасения отмечают, что очень важно, чтобы у них своевременно и правильно развивались навыки, которые необходимы для самостоятельного выживания в лесу.

Фото: Центр спасения медвежат-сирот/ВКонтакте

- Переезд обратно в дикую природу может стать для них небольшим стрессом, но это совершенно не критично и никаким образом не влияет на их состояние, здоровье и самочувствие, - рассказала «КП-Пермь» сотрудник Центра спасения медвежат-сирот Екатерина Пажетнова.

Медвежат вернут в начале осени туда, где они родились. Машеньку - в Пермский край, а Ваню - в Кострому.

- Перед выпуском в лес всем медвежатам устанавливают ушные метки, по которым возможно получать данные об их дальнейшей судьбе, - добавила Пажетнова.

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