Администрация Перми Фото: Павел Шатров

Должность главы Перми стала вакантной 27 июня после отставки Алексея Дёмкина, который принял предложение главы региона Дмитрия Махонина войти в состав краевого правительства.

Временно исполняющим обязанности главы Перми назначили Ольгу Андрианову, которая до этого занимала пост заместителя главы администрации города. Как сообщает «В курсе.ру», нового градоначальника выберут 22 августа на пленарном заседании из числа двух кандидатов, прошедших 17 августа отбор из общего числа подавших заявления.

Как стало известно «КП-Пермь», отбор будет проводить специально созданная конкурсная комиссия. Источник в Пермской гордуме пояснил, первое заседание комиссии намечено на 3 июля, начало приема документов – 4 июля. На нем объявят окончательный срок подачи проектов кандидатов на пост главы Перми. Формально на подготовку всех необходимых документов и проектов отводится один месяц.

Кто войдет в состав комиссии по отбору кандидатов на пост главы Перми

В состав членов конкурсной к войдут 12 человек. Половина из них назначается Пермской гордумой, другая половина - губернатором Пермского края после принятия думой решения о проведении конкурса.

В число членов конкурсной комиссии от Пермской гордумы могут войти ее депутаты, муниципальные служащие города, представители общественных объединений и иные лица.

Комиссия собирается на первое заседание не позднее истечения семи календарных дней после дня назначения Пермской городской думой и губернатором Пермского края всех ее членов.

Требования к кандидатам на пост главы Перми и принципы их отбора

Условия проведения конкурса, требования к участникам конкурса, формы бланков необходимых документов для участия в нем утверждены решением Пермской городской думы.

Форма проведения конкурса является испытание, которое проводится при личном участии кандидата на пост главы Перми. Он излагает программу развития. С кандидатом также проводится индивидуальное собеседование.

Конкурсная комиссия будет принимать во внимание личные профессиональные качества кандидата, включая наличие высшего образования, стажа муниципальной службы не менее 4 лет, навыки работы с персональным компьютером.

От кандидата потребуется предоставление документов: заполненные заявление и анкеты, паспорт гражданина РФ, трудовая книжка, документ об образовании и воинского учета, справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.

Документы будут предоставляться в конкурсную комиссию по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, каб. 421.

Кто претендует на пост нового главы Перми

Одним из кандидатов на пост нового главы Перми является нынешний исполняющий его обязанности 45-летняя Ольга Андрианову. В случае ее участия в конкурсе и победы в нем она станет первым первой в истории Перми женщиной, которая возглавит город. Ранее «Комсомолка» уже привела подробную информацию об Ольге Андриановой.

На пост нового главы Перми также могут претендовать министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин и его коллега по блоку социального развития региона Павел Фокин.

Напомним, информация об отставке с поста главы Перми Алексея Дёмкина впервые появилась 16 июня. Во время проведения Петербургского форума губернатор Пермского края и глава города договорились о том, что Алексей Дёмкин напишет заявление «по собственному желанию» и перейдет в краевое правительство вице-премьером. Его функционал на новом месте объявят на ближайшем заседании правительства Пермского края.

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