Алексей Дёмкин перешел на работу в краевое правительство

Алексей Дёмкин сообщил, что получил от губернатора Прикамья Дмитрия Махонина предложение о переходе на работу в правительство Пермского края. Фото: Виталий КОКШАРОВ

27 июня на заседании Пермской городской Думы глава Перми Алексей Дёмкин официально объявил о своем уходе с поста, сообщив, что он получил от губернатора Прикамья Дмитрия Махонина предложение о переходе на работу в правительство Пермского края.

Накануне вечером Алексей Дёмкин подал заявление о досрочном сложении полномочий.

- Мы проделали огромную работу по подготовке к юбилею Перми, - обратился Алексей Дёмкин к депутатам городской Думы. – Благодарю за то, что на нашем совместном пути вы были лучшими коллегами и друзьями.

Основная задача - выполнена

Напомним, Алексей Дёмкин вступил в должность Главы Перми в марте 2021 года. И основная задача, которая была поставлена перед ним губернатором, - подготовить город к 300-летнему юбилею, до которого на тот момент оставалось чуть более двух лет, и на достойном уровне провести его.

Сейчас, после масштабного празднования 300-летнего юбилея Перми, которое охватило не только центр города, но и отдаленные районы, куда приезжали с концертами звезды российской эстрады, можно сказать, что эта задача успешно выполнена.

За последние годы город преобразился, стал более ухоженным, красивым и современным. Обновленные улицы, отремонтированные фасады домов, сданные школы, детсады, объекты культурной и социальной сферы – все это стало хорошим подарком для жителей Перми.

Город серьезно преобразился Фото: Виталий КОКШАРОВ

- Хочу поблагодарить всю городскую команду: моих заместителей, депутатов. За время совместной работы нам удалось сделать многое. Пермь вошла в топ-7 крупнейших городов России по уровню комфортности проживания, - отметил Алексей Дёмкин. - Благодаря поддержке краевого правительства и лично губернатора Пермского края мы добились стопроцентной доступности дошкольного образования, принципиально улучшили качество дорог, вернули исторический облик значимым улицам, возобновили строительство муниципальных домов для расселения аварийного фонда.

Также глава города напомнил о том, что участие в реализации национальных проектов дало Перми дополнительные возможности в строительстве объектов социальной сферы, оснащении оборудованием учреждений культуры и спорта, благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов.

Отдельно Алексей Дёмкин отметил активность жителей, которая позволила достичь высоких результатов в развитии города.

- Спасибо вам за то, что были рядом: поддерживали, радовались общим достижениям, критиковали. Важным принципом моей работы всегда была открытость для диалога.

Алексей Дёмкин отметил активность жителей, которая позволила достичь высоких результатов в развитии города.

Китай и Белоруссия стали ближе к Перми

Более значимой стала Пермь за эти годы на российском и международном уровнях.

- Для меня всегда было важно, как Пермь позиционируется среди других российских городов, ведь, чтобы быть лучшим городом, надо ориентироваться на лучших, - заметил Алексей Дёмкин. - Мы устанавливали связи с другими муниципалитетами. Заключили несколько соглашений о сотрудничестве, например, с Тюменью, Уфой, Екатеринбургом, Казанью.

Делегации из этих городов посещали Пермь для обмена опытом. Неоднократно Пермь становилась площадкой для обмена лучшими муниципальными практиками. На межрегиональных форумах обсуждали высокие темпы обновления общественного транспорта, который был признан одним из лучших в стране, концессионные соглашения по модернизации трамвайной сети и строительству школ, парковочная политика, озеленение города.

В сфере международных связей приоритетным стало установление сотрудничества с городами Китайской Народной Республики. Еще одним перспективным направлением стало сотрудничество с Республикой Беларусь, в частности, со столицей государства – городом Минском.

Депутаты говорят спасибо

В свою очередь депутаты Пермской городской Думы отметили большую работу городских властей и лично Алексея Дёмкина по подготовке к 300-летию Перми.

- Алексей Николаевич возглавил администрацию Перми в не самый простой период города, - напомнил депутат Арсен Болквадзе. – Благодаря его работе многие проекты были реализованы.

- За последние два с половиной года город получил динамичный резкий рывок в развитии, - заметил депутат Владимир Молоковских. – Конечно, это была командная работа, но в этом также огромная заслуга Алексея Николаевича.

- Коллеги из других регионов, приезжающие в Пермь, отмечают преображение города, - рассказала депутат Наталья Рослякова.

- В 2021 году я поддержал назначение Алексея Николаевича на пост главы Перми, потому что я точно знал что он - человек очень ответственный и целеустремленный, - подчеркнул председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. – Он принял город в период пандемии и вместе с новым, седьмым созывом городской Думы содействовал нормализации ситуации в городе, поддержанию экономической и социальной стабильности. Мы вместе готовили Пермь к 300-летию, и в том, что городская среда серьезно преобразилась - а это замечают все: и приезжие, и жители нашего города, - есть его огромная заслуга. Уверен, что мы продолжим взаимодействие с Алексеем Николаевичем, потому что его опыт и знания нужны Перми.

Временно исполняющим полномочия главы Перми назначена вице-мэр города Ольга Андрианова. Она будет руководить городом до завершения конкурса по отбору главы краевой столицы.