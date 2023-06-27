Кто такая Ольга Андрианова, которая будет исполнять обязанности главы Перми

Ольга Андрианова. Фото: администрация Перми

27 июня на заседании Пермской городской Думы временно исполняющей обязанности главы города предложили назначить 45-летнюю Ольгу Андрианову. Это первый случай в истории Перми, когда у руля города встала женщина. Что известно о врио главы?

После окончания в 2010 году юрфака Пермского государственного университета Ольга Андрианова начала работать в УФАС России по Пермскому краю. Руководил УФАС в это время нынешний губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Андрианова вначале заняла должность специалиста-эксперта в отделе контроля закупок. За восемь лет она прошла все ступени в этом отделе, а в 2018 году возглавила его.

В ноябре 2019 года Ольга Андрианова была назначена заместителем руководителя УФАС. Эту должность она занимала до октября 2020 года, после чего перешла в министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края - первым заместителем министра.

Год занимала пост начальника Инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. В августе 2022 года стала и.о. заместителя главы администрации Перми по градостроительным вопросам. А в марте 2023 года избавилась от приставки и.о. и была назначена заместителем главы Перми.

Напомним, сегодня, 27 июня глава Перми Алексей Дёмкин официально объявил о своем уходе.

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