В Пермском крае машина с людьми рухнула с моста в реку

Фото предоставлено источником Комсомолки"

Вечером в субботу, 17 июня, по автодороге Кунгур-Ашап ехала "Лада Гранта". В салоне было два человека - 32-летняя женщина-водитель и 45-летний пассажир. Оказавшись на мосту через реку Бым, женщина не справилась с управлением, и машина сорвалась в реку.

- Судя по всему, проблемы у водителя начались сразу, как только она заехала на мост - она сбила несколько железобетонных столбиков, которые служили ограждением, а потом машина улетела с моста прямо в реку. Женщина сконачалась сразу, а пассажиру повезло больше - ему самостоятельно удалось выбраться из затонувшей машины. После приехали спасатели и медики скорой, мужчину увезли в больницу, а женщине уже никак нельзя было помочь. Что произошло с водителем, неизвестно, сейчас в этом будут разбираться полицейские, - сообщил "Комсомолке" источник, знакомый с ситуацией.

По этой дороге и ехала Лада Гранта. Фото предоставлено источником Комсомолки"

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