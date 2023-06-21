В Пермском районе подросток отравился «Мистером Сидром»

Ядовитым сидром торговали по всей России Фото: Марина ДОЛГОВА

В деревне под Усть-Качкой 15-летний подросток отравился «Мистером Сидром». Об этом «КП»-Пермь сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, с начала июня в разных регионах России десятки людей отравились произведенным в Самарской области напитком, в который вместо этилового спирта был добавлен метанол, украденный с полицейского склада конфискатов в Самаре.

Контрафактный спирт был изъят во время одного из рейдов полиции еще в 2012 году. Все это время он хранился на складе в качестве вещдока.

Фото: ГУ МВД России по Ульяновской области.

Ядовитый «Мистер Сидр» продавался в Самарской, Нижегородской, Ульяновской, Курганской, Пензенской Астраханской, Челябинской областях, Удмуртии и других регионах страны.

- В Пермском крае был обнаружен вишневый напиток производителя «Мистер Сидр», - сообщили в управлении Роспотребнадзора. - Товар изъят из оборота, проводятся лабораторные исследования.Результатов пока нет.

В Роспотребнадзоре отметили, что в крупных торговых сетях сидр-убийца представлен не был, реализовывался он через небольшие магазины.

Общее число пострадавших от употребления сидра в России составило 108 человек, из них 36 - погибли. В числе отравившихся насмерть – 17-летняя школьница из Курганской области.

Пермскому подростку повезло больше. 15-летнего школьника увезли в больницу, где ему промыли желудок. Сейчас подросток выписан, его жизни ни чего не угрожает.

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