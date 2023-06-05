Жителей Прикамья попросят срочно сообщить, если встретят в продаже смертельно опасный сидр из Самары

Смертельно опасный сидр в Ульяновской области изъяли из продажи. Фото: ГУ МВД региона.

В Ульяновской и Самарской областях зарегистрированы массовые отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр». Жители этих регионов, отведав яблочного вина, были госпитализированы, десять из них скончались.

Затем Роспотребнадзор, правоохранительные органы, правительство Самарской области призывали граждан до окончания расследования не приобретать и не употреблять слабоалкогольные напитки «Мистер Сидр». А тем, кто уже его попробовал – срочно обратиться к медикам.

Следователи выяснили, что смертельный напиток был куплен в магазинах «Территория пива», куда сидр поставлялся с предприятия, находящегося в Самарской области.

«В Пермском крае отравлений не было»

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю прокомментировали это ЧП:

- В нашем регионе случаев обращений по поводу отравления напитком «Мистер Сидр» не было, - сообщили в надзорном ведомстве. – На территорию Прикамья он не поставлялся. Но на всякий случай в торгующие организации направлены запросы – если такой сидр находится в их ассортименте, они немедленно должны снять его с продажи и сообщить нам.

Также жителей Пермского края попросили: если они встретят напиток «Мистер Сидр» в продаже, срочно позвонить в управление Роспотребнадзора по Пермском краю по телефону 239-35-63.

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