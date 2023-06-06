В Пермском крае нашли сидр самарского производителя, от которого умерло 26 человек

Фото: ГУ МВД России по Ульяновской области.

- Сотрудники полиции и специалисты Роспотребнадзора работают сейчас в торговых точках, чтобы выявить в розничной продаже сидр от производителя «Мистер сидр», - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. – Яблочного сидра от производителя, которым отравились люди в Самарской и Ульяновской областях, проверяющие пока не обнаружили, а вот вишневый сидр нашли. Сейчас его изъяли из торговой точки и отправили на экспертизу.

В Роспотребнадзоре отметили, что в крупных торговых сетях сидр-убийца представлен не был, реализовывался он через небольшие магазины.

Чтобы проверить, продается ли в Перми сидр-убийца, журналисты «Комсомольской правды» тоже отправились в рейд. Мы обошли несколько точек, практически во всех нам рассказали, что про отравления людей слышали.

Продавцы объясняют, что сейчас к ним приходят покупатели и спрашивают, есть ли в продаже напитки от «Мистера сидр». Конечно, не с целью купить, а хотя бы посмотреть, как они выглядят. Люди, конечно, видели напиток-убийцу в интернете, но хотят подержать, потрогать руками и посмотреть на напиток-убийцу.

А в сети магазинов «ХмельСолод» нам рассказали, что у них действительно продается сидр Самарской марки, но называется он «Волга Б.Т». Никаких жалоб на этот сидр от покупателей не поступало. Хозяин заведения тоже не давал никаких указаний продавцам, чтобы снять эту продукцию с продажи. Правоохранительные органы и специалисты Роспотребнадзора эти торговые точки пока не посещали.

Напомним, о массовом отравлении людей стало известно днем 5 июня. От суррогатного сидра, произведенного в Самарской области, скончались 26 человек - жители четырех регионов России. Больше всего жертв в Ульяновске: утром 6 июня стало известно еще о двух скончавшихся пациентах, за жизнь которых боролись врачи. Всего умерли 18 человек. В три раза выросло количество пострадавших в Самарской области: здесь уже известно о шести смертях и 14 жертвах в больнице. Два человека умерли в Богородске Нижегородской области. Еще два человека находятся в больницах в Удмуртии.

ВАЖНО

По информации наших коллег из «КП-Ульяновск» на 10.40 утра 6 июня число жертв продолжает расти и составляет уже 26 человек.

Всего пострадавших: 84

Всего погибло: 26

Ульяновск: 18

Самара: 6

Нижний Новгород: 2

Всего в больнице 58

Ульяновск: 33

Самара: 14

Удмуртия: 2

Пенза: 3

Нижний Новгород: 6

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