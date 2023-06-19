Бывший полицейский спас боевых товарищей, подорвав себя и врагов гранатой

Анатолий Лазеев героически погиб на СВО. Фото: соцсети.
- Толя был жизнерадостным человеком, интересным собеседником, со своей жизненной позицией, всегда имел свое мнение, которое отстаивал, общаться с ним было легко и приятно. Поступок он совершил настоящий, мужской, не каждый так сможет.
Таким вспоминают погибшего на СВО 53-летнего Анатолия Лазеева его товарищи. Говорят, что не были удивлены, когда узнали, что он пошел защищать родину добровольцем. Никогда не мог терпеть несправедливость.
Сам пришел в военкомат
Когда началась специальная военная операция, Анатолий сам пришел в военкомат и в июне 2022 года уже был на передовой.
- 24 июля в составе разведывательного взвода его отделение было атаковано противником, - рассказали в ГИБДД по Пермскому краю. - В этом бою Анатолий Лазеев был ранен осколком в спину, а очередь из автомата перебила ему ноги. Ранеными оказались и четверо его сослуживцев. Приказав им и другим воинам проводить эвакуацию раненных, Анатолий Лазеев занял стрелковую позицию и стал ответным огнем прикрывать отход товарищей. Он остался один против штурмовиков диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Когда противник вплотную подошел к позициям, где располагался Лазеев, он взорвал их и себя гранатой.
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Полгода был пропавшим без вести
Боевым товарищам Анатолия благодаря его героическому поступку удалось выйти из окружения. Более полугода он считался пропавшим без вести. Несколько месяцев назад произошел обмен телами с противниками. В Ростове провели ДНК-экспертизу, которая подтвердила личность Лазеева.
- Пока награда не нашла героя, наши обращения в соответствующие органы с просьбами посмертно наградить Лазеева не давали результата, не было тела, - говорит товарищ Анатолия. – Надеюсь теперь, он будет к ней представлен.
Анатолий считался пропавшим без вести больше полугода.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Погиб как герой
19 июня в Перми прошла гражданская панихида, проститься с Анатолием Лазеевым пришли больше сотни его коллег. Они несли к его закрытому горбу красные гвоздики и алые розы. Не могли скрыть слез ни женщины, ни мужчины.
- Он был прекрасным человеком, добрым, отзывчивым, искренним, нам очень жаль, что его с нами больше нет, - сказали пришедшие на панихиду друзья Анатолия. – Он героически погиб, невероятной силы духа человек, мы им очень гордимся.
В мирной жизни Анатолий Лазеев более 23 лет посвятил службе в органах внутренних дел.
Он начинал свой служебный путь в ноябре 1992 года с должности милиционера ППСМ УВД Свердловского района Перми. Работал командиром отделения патрульно-постовой службы, инспектором, инспектором по розыску ГИБДД.
Он пришел добровольцем на фронт, не мог остаться в стороне.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Анатолий Владимирович более 19 лет посвятил работе в Госавтоинспекции, завершив службу в должности инспектора контрольно-профилактического отдела Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю в звании «майор полиции», - рассказали его коллеги в Управлении ГИБДД по Пермскому краю. - Он неоднократно был участником боевых действий на Северном Кавказе.
В 2015 году Лазаев закончил службу в полиции и ушел на заслуженный отдых, последнее время работал в ведущим специалистом на одном из пермских предприятий.
У Анатолия Лазеева остались жена и две дочери.
Похоронен Анатолий Лазеев на Южном кладбище в Перми.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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