На СВО погиб командир медицинского отделения из Пермского края

Юрий Хлебников представлен к государственной награде. Фото: семейный архив.

В конце марта в Донецке погиб командир медицинского отделения из Перми. Юрий Хлебников спасал наших раненых ребят с передовой. Об этой трагической новости стало известно из телеграм-канала «Молот – наш пермский танковый батальон».

Трагедия произошла после того, как ранним утром жилой квартал Донецка был обстрелян противотанковыми минами.

- Юра вышел из подъезда, направлялся к машине, - рассказывает Ольга Решетова, организатор проекта МОЛОТ/Парма ZA СВОих. - В это же время из подъезда вышел мужчина. Поставил железную миску, чтоб покормить собаку. Умная мина среагировала на металл. Взрывом мужчине оторвало ноги. Юру тоже ранило, но он бросился оказывать первую помощь. Потом метнулся к машине: нужно срочно ее отогнать подальше, может рвануть боекомплект. В этот момент он думал не о себе, о людях, не успел, рвануло.

Тяжело раненного командира пытались спасти. Сначала первую помощь оказывали две женщины. Одна из этого дома, вторая — москвичка, которая сейчас работает в Донецке, эвакуирует и спасает военнослужащих. Она ехала мимо, остановилась и стала помогать.

Затем три часа за жизнь командира медицинского отделения боролись врачи в госпитале, но у Юрия была большая потеря крови, множественные ранения, не совместимые с жизнью, он скончался.

Всего за неделю до смерти Юрий Хлебников отразил атаку вражеского беспилотника, заметил его, открыл огонь и уничтожил. Он не раз участвовал в эвакуации раненых в составе эвакуационного отделения.

Юрий Хлебников представлен к государственной награде – Орден Мужества. У него остались жена и 13-летняя дочь.

Прощание с героем состоится в пятницу, 7 апреля, в 11.00 в Доме офицеров по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 59. Отпевание 13.00 в Петропавловском соборе по адресу: ул. Советская, 1/1. Похоронен Юрий Хлебников будет на аллее Славы на Северном кладбище в Перми с воинскими почестями.

- Семья и родные будут признательны вам, если вы придете проводить Юру в последний путь, и разделите с ними боль утраты, - сказала Ольга Решетова.

ВАЖНО

Напомним, все желающие могут помочь нашим добровольцам, мобилизованным и военнослужащим, и присоединится к сбору гуманитарной помощи. Актуальные сборы и реквизиты можно найти в телеграм-канале «Молот - наш пермский танковый батальон».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Читать также

В Перми волонтерам нужны помощники, чтобы делать сети нашим бойцам

С работой справится каждый (Подробнее...)

Пермские волонтеры научились делать «сухой душ» для бойцов СВО

В полевых условиях он очень востребован (Подробнее...)