В ходе спецоперации погиб ветеран СОБР и «Гром»

Фото: Telegram-канал СоленыУши

В ходе спецоперации на Украине погиб Александр Городилов из Перми. Он уехал в зону СВО добровольцем.

Александр Городилов — ветеран СОБР и «Гром». Награжден госнаградами, ездил на командировки на Северный Кавказ. Мастер спорта по дзюдо и рукопашному бою.

Трагическую новость в своих соцсетях сообщил друг погибшего бойца. Он рассказал, что Александру Городилову нравилось работать с деревом, начинал проводить мастер-классы по труду, был спортсменом, постоянно бегал в лесу, любил посещать святые места. «Добрая душа, мощный, заряженный человек, альтруист», — вспоминает друг.

У Александра Городилова остались жена и две дочки. Прощание с ним состоится 25 марта в 11:00 в Доме Офицеров.

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