Ирина Нельсон предложила пермякам сойти с ума от любви и счастья

Ирина Нельсон начала выступление с хита «Сойти с ума». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В День города на сцене возле Театра-Театра в Перми по-настоящему жарко: уже выступили Александр Айвазов, Дмитрий Колдун и группа «Невский проспект». Далее к пермякам вышла группа Рефлекс.

В День города на сцене возле Театра-Театра в Перми по-настоящему жарко. Фото: Анна Маркова

- Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, милые! - поприветствовала зрителей Ирина Нельсон. - Сегодня огромный праздник: грандиозный праздник позитива и радости. Ну что, сходим с ума от любви и счастья?

И группа Рефлекс начал свое выступление с знаменитого хита «Сойти с ума». Потом исполнили «Танцы» и другие свои известные хиты.

Группа «Рефлекс» поздравила Пермь с юбилеем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кстати, чтобы встретиться с любимой певицей, на эспланаду пришел и известный пермский врач-реаниматолог Юрий Курносов. Мы заметили его возле сцены.

Пермский доктор Юрий Курносов спасает детей, а в свободное от работы время ездит на концерты Ирины Нельсон Фото: Анна Маркова

Напомним, подарить пермякам массу незабываемых впечатлений в юбилейную Пермь приехало немало известных артистов. Кто-то уже выступил, а чье-то выступление на городских площадках еще впереди. Подробную программу празднования Дня города можно посмотреть здесь.

А закончится праздничная программа большим фейерверком.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Танцы, танцы, танцы и сводит музыка с ума»: Солистка Reflex дружит с пермским врачом-реаниматологом

Юрий Курносов спасает детей, а в свободное от работы время ездит на концерты Ирины Нельсон (Подробнее...)