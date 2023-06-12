Ирина Нельсон предложила пермякам сойти с ума от любви и счастья

Ирина Нельсон начала выступление с хита «Сойти с ума».
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В День города на сцене возле Театра-Театра в Перми по-настоящему жарко: уже выступили Александр Айвазов, Дмитрий Колдун и группа «Невский проспект». Далее к пермякам вышла группа Рефлекс.
В День города на сцене возле Театра-Театра в Перми по-настоящему жарко.
Фото: Анна Маркова
- Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, милые! - поприветствовала зрителей Ирина Нельсон. - Сегодня огромный праздник: грандиозный праздник позитива и радости. Ну что, сходим с ума от любви и счастья?
И группа Рефлекс начал свое выступление с знаменитого хита «Сойти с ума». Потом исполнили «Танцы» и другие свои известные хиты.
Группа «Рефлекс» поздравила Пермь с юбилеем.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Кстати, чтобы встретиться с любимой певицей, на эспланаду пришел и известный пермский врач-реаниматолог Юрий Курносов. Мы заметили его возле сцены.
Пермский доктор Юрий Курносов спасает детей, а в свободное от работы время ездит на концерты Ирины Нельсон
Фото: Анна Маркова
Напомним, подарить пермякам массу незабываемых впечатлений в юбилейную Пермь приехало немало известных артистов. Кто-то уже выступил, а чье-то выступление на городских площадках еще впереди. Подробную программу празднования Дня города можно посмотреть здесь.
А закончится праздничная программа большим фейерверком.
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