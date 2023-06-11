Пропавшего в Перми фельдшера скорой помощи завербовали в работный дом

Сергей собрал в большую сумку все свои вещи, ушел из квартиры и пропал. Фото предоставлено родными Сергея Дровняшина

- Сергею удалось позвонить родным. В этот же день за ним приехали трое его братьев и волонтеры, забрали и повезли домой, - рассказывают волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск»

Напомним, 39-летний Сергей Дровняшин приехал из Москвы в родную Пермь в начале мая. Первое время мужчина жил у своей мамы, а потом снял квартиру у знакомого в Индустриальном районе и собирался устраиваться на работу. Однако в 10 числах мая Сергей собрал все свой вещи в большую спортивную сумку, вышел со съемной квартиры и исчез. При этом ключи хозяину квартиры Сергей не передал.

- Как будто он собирался вернуться, но зачем тогда собрал сумку? - удивлялся тогда брат пропавшего Андрей. - Сережа как-то говорил, что хотел бы пойти служить в зону СВО, но опять же, не так давно он созванивался со своей бывшей женой, она работает на скорой, и хотел устроиться к ней. Она и забила тревогу: телефон не отвечает, трудоустраиваться не приходит. Раньше Серега никогда не пропадал. Недавно мы написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Как оказалось, Сергей попал в работный дом. Причем в один из плохих, где за провинность предусмотрено физическое наказание, а за работу платят только лишь едой. Попал туда Сергей весьма прозаично - позвонил по объявлению о быстром и честном заработке, а дальше у него на пороге уже стояли "работодатели". Сказали, что работа есть, платят хорошо, попросили собрать вещи и увезли в Екатеринбург - телефон и паспорт, естественно, у мужчины отобрали.

- Сергею удалось избежать тяжелой физической работы, его поставили работать охранником в продуктовый магазин, - рассказывают волонтеры «ПрикамьеПоиск». - За ним постоянно наблюдали, но сегодня ему удалось позвонить своим родным и рассказать, что он попал в работный дом и назвать адрес. За ним тут же выехали его браться и наши ребята. К счастью, сейчас Сергей уже в Перми, в безопасности.

Сергей рассказал, что условия в работном доме довольно жестокие - в основном люди работают только за еду. Их заставляют молиться и сильно бьют за непослушание. Возможно, произойдет чудо, и в этот работный дом все же нагрянут полицейские и посмотрят, как там относятся к людям.

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