«Я не один, за мной бегут, тихо-тихо»: в Пермском районе после странного звонка пропал 30-летний мужчина

30-летний Сергей Панов бесследно исчез 28 ноября 2010 года. Фото предоставлено близкими пропавшего мужчины.

Почти 12 лет назад в Пермском районе пропал 30-летний Сергей Панов. Последнее, что он успел сказать по телефону друзьям: «Я не один, за мной бегут». На следующий день в деревне Верх-Сыра Пермского района нашли его машину, шапку, а рядом - следы крови. Местность прочесывали волонтеры, кинологи, сотрудники МЧС, друзья, знакомые и мама Сергея, но он как сквозь землю провалился. После нескольких месяцев поисков и допроса свидетелей полицейские не стали возбуждать уголовное дело, но и не признали его пропавшим без вести, как сообщили в главка МВД, Сергей все еще числится в розыске.

Прошло без малого 12 лет, но ни малейшей зацепки, которая могла бы пролить свет на загадочное исчезновение Сергея, так и не нашли - мужчина просто исчез. На этом, собственно, можно было бы поставить точку, если бы не одно «но»: в материалах расследования, которые маме Сергея предоставили полицейские, и в рассказах его друзей много нестыковок, а один из участников поисков с уверенностью говорит, что Сергея убили. Мы заинтересовались этой историей, пообщались с ее участниками и попробовали разобраться, что же произошло с 30-летним Сергеем Пановым в тот роковой день - 28 ноября 2010 года.

Сергей Панов. Фото предоставлено близкими пропавшего мужчины.

По просьбе героев нашей публикации и по причине того, что один из них - действующий сотрудник правоохранительных органов, все имена, кроме самого пропавшего мужчины и его матери, мы изменили.

Жил скромно, был прямолинейным

Сергей Панов жил в однокомнатной квартире в пятиэтажке в селе Лобаново. Работал водителем руководителя контрольно-счетной палаты Пермского района. Коллеги вспоминают его как ответственного работника, а друзья, как скромного, неконфликтного, но прямолинейного человека. Жил Сергей скромно, в его собственности был только ВАЗ 14-й модели и однокомнатная квартира, за которую он выплачивал кредит. Детей и жены не было, но было много друзей, а еще - приятели, с которыми он виделся очень редко. Вот и в тот злополучный день Сергей поехал к одному из таких приятелей - Дмитрию, в поселок Горный Пермского района .

- Зачем Сережа к нему поехал, мы все еще не понимаем, - спустя столько лет в один голос твердят мама и близкая подруга Сергея.

Информация о том, что происходило в квартире и с кем там был Сергей, весьма противоречива. Из материалов дела, которые маме пропавшего предоставили сотрудники полиции, следует, что в квартире было четверо: Сергей, Дмитрий, его супруга и друг. Однако, как рассказала «КП-Пермь» Инна, старая подруга Сергея, друзей Дмитрия в тот день было двое, оба недавно освободились из мест не столь отдаленных, а проводили время мужчины за игрой в карты.

Играл в карты с зэками?

- В тот день мы были в Хохловке, и Сережа собирался ехать к нам, - рассказывает Инна. - Несколько раз мы созванивались, он говорил, что скоро будет выезжать, по голосу я поняла, что он выпил, и предложила ему не ехать, но он настоял. Через несколько часов Сережа позвонил и сказал, что заблудился в лесу в микрорайоне «Молодежный». Я удивилась: зачем он туда поехал, ведь это совсем в противоположной от Хохловки стороне? Связь оборвалась, но через несколько минут он снова перезвонил и сказал: «Я не понимаю, где я, кругом лес, садится батарея, за мной бегут мужики, тихо-тихо». Сперва я не придала значения его словам. За ним частенько такое водилось: как ни выпьет, позвонит, начнет говорить всякую ерунду: я потерялся, я заблудился. Так он привлекал к себе внимание. Но на всякий случай я позвонила лучшему другу Сережи, он работает в полиции, и обо всем рассказала.

На следующий день ориентировка с номерами машины Сергея разлетелась по всему городу, полицейские и друзья пропавшего подняли на уши вес поселок Горный и микрорайон «Молодежный». В этот же день в полицию позвонили охотники и сказали, что машина Сергея стоит неподалеку от деревни Верх-Сыра.

- Когда мы приехали, машина была в кювете возле дороги, без колес, а на земле лежала шапка Сережи, рядом были видны следы крови, - вспоминает Инна. - Мы пошли опрашивать местных жителей. Один из мужчин, который живет неподалеку от места, где нашли машину, задал вопрос, который меня очень удивил: «Вы кого ищете? Высокого или того, что пониже ростом?». Мы ответили, что невысокого, мужчина сказал, что вчера поздним вечером мимо его дома проезжала машина, в салоне было трое. За рулем сидел высокий мужчина, на переднем пассажирском сидении был еще один человек, а невысокий, скорее всего Сережка, ехал сзади. Машина остановились, все трое вышли и спросили дорогу, мужчина ответил, что впереди тупик - дороги нет. После этого они уехали, и Сережку больше никто не видел.

Обратившись к сотовому оператору, друзья Сергея смогли определить его последнее местоположение (приблизительное - Ред.), но ни телефона, ни самого мужчину найти так и не удалось. По словам Инны, многие друзья Сергея сходятся во мнении, что его убили.

- Сережа ведь правдорубом был, все, что думал о человеке, говорил ему прямо в лицо и неважно, кто перед ним стоял, - рассказывает Инна. - Поэтому среди друзей ходят разговоры о том, что с этими зэками у Сережи произошла ссора, ну и те решили его убить. А дело просто замяли: сам уехал, сам потерялся, сам умер - очень ведь складно, и расследовать ничего не надо. К тому же есть один нюанс: Сережин лучший друг-полицейский, также очень хорошо знаком с другом, у которого он гостил, у которого и были те самые зэки. И этих зэков никто даже не искал. В этой истории очень много странностей и нестыковок, но, думаю, мы никогда не узнаем, что на самом деле произошло с Сережкой.

«Сказки это все»

Дмитрий, у которого Сергей гостил в тот вечер, назвал рассказ Инны про друзей-зэков сказкой и рассказал свою версию произошедшего.

- То, что мы редко виделись - это неправда. И я, и Сережа, и упомянутый сотрудник полиции Константин - все мы вместе росли, - начинает свой рассказ Дмитрий. - Да, в юности у нас был период, когда мы редко встречались, но мы собирались на наших днях рождениях, на юбилеях, в общем связь мы не теряли и продолжали общаться, поэтому ничего удивительного в том, что Сергей пришел ко мне в гости, нет. В то время мой товарищ Николай приехал в наш город на сессию, и какое-то время жил у меня. 28 ноября 2010 года мне позвонил Сережа и спросил, чем я занимаюсь, я сказал, что мы с Колей сидим у меня, отдыхаем. Вскоре он приехал к нам в гости, ни в какие карты мы не играли, друзей-зэков у меня тоже не было, был конец недели, мы жарили мясо и что греха таить, выпивали. Сереже звонила мама, он не скрывал, что гостит у меня, что у нас все в порядке. А потом ему начали названивать знакомые девушки и звать в Хохловку. Я сказал Сереже, что ехать никуда не надо, что он выпил и за руль садится не стоит. Но Сережа был человеком упертым - если что-то решит - не отговоришь. Он засобирался к ним, вскоре подошла моя жена, и мы стали его отговаривать, просили отдать нам ключи от машины, предлагали остаться переночевать, но он уперся - поеду и все тут. Ну что мне оставалось делать? Бить его что ли? Сейчас я уже думаю, что может и стоило применить силу..... После долгих уговоров мы все же его отпустили, но под обещание, что поедет он не в Хохловку, а к себе домой - в село Лобаново, это буквально в 10 минутах от моего дома.

Провалился в шахту или съели дикие звери?

«Утром мне позвонил Костя и сказал, что Сережа пропал. Сказал, что знает про нашу вчерашнюю встречу и попросил рассказать обо всем, что я знаю, ну я ему и рассказал, - вспоминает Дмитрий. - Костя объяснил, что в тот вечер Сережа звонил ему, говорил, что в лесу, что потерялся и собирается идти пешком. Костя просил его не отходить от машины и назвать точный адрес, но Сергей не мог описать местность, а после у него сел телефон. Да, про машину нам действительно рассказали охотники, когда мы приехали, она была уже без колес. Этот факт мы никак не связывали с исчезновением - машина была в кювете недалеко от дороги, и любой недобросовестный проезжающий мог ее заприметить и скрутить колеса. Рядом с машиной лежала шапка Сережи, никаких следов крови, как говорит Инна, там не было. На земле уже лежал первый снег, и на нем были видны следы от обуви, ведущие в сторону леса. Мы поняли, что это следы Сергея и пошли по ним, пройдя несколько метров, увидели недопитую бутылку пива. Кстати, этот момент о многом говорит, позже мы опрашивали продавщицу магазина, у которой Сергей покупал эту бутылку, и она сказала, что в магазин он заходил один. Мы пошли дальше по следам, прошли километра два, но дальше они терялись. Сережа, по непонятной причине, пошел в глубь леса, зачем? Но, что самое странное, ведь от него не осталось и следа. Мы и сотрудников МЧС подключили и кинологов, друзей собрали только человек 50, искали несколько дней после исчезновения и потом еще несколько месяцев, когда сошел снег, но он просто исчез.

Есть две версии, что с ним могло произойти, но все это - слухи и домыслы. Во время поисков мы общались с местными охотниками и военными. Охотники допускают, что его могли растерзать дикие звери, а военные, что он мог провалиться в одну из ракетных шахт. Таких шахт в Верх-Сыре очень много, упав в нее, можно провалиться метров на десять. Мы ведь искали эти шахты, ни один десяток километров леса прочесали, даже в другие деревни выходили, но ни одну так и не нашли».

А мы нашли, зашли в wikimapia - и вот они. Как показывает карта, в окрестностях Верх-Сыры таких ШПУ (шахтная пусковая установка - Ред.) три. Все они давно ликвидированы. Есть их фотографии, широта и долгота, но, судя по комментариям, их несколько раз обследовали диггеры, и если бы они нашли там останки человека, наверняка сообщили бы об этом.

Красными кругами обведены ликвидированные ракетные шахты, зеленый круг - место, где нашли машину Сергея. Синяя стрелка - его предполагаемый маршрут. Фото: wikimapia.org

Ликвидированная шахтная пусковая установка. Фото: wikimapia.org

Ликвидированная шахтная пусковая установка. Фото: wikimapia.org

- Я ума не приложу, что с Сережей произошло, - продолжает Дмитрий - Но из всех версий больше склоняюсь про хищных зверей. Думаю, он мог зайти в глубь леса, уснуть и на него наткнулся какой-нибудь хищник. Звери ведь целиком человека растаскивают, один череп остается...У меня до сих пор на душе камнем висит боль и сожаление от того, что в тот вечер я его не остановил.

«Я была готова хоть с чертом договориться, лишь бы узнать, что произошло с моим сыном»

Нина Николаевна - мама Сергея - вместе со всеми участвовала в поисках сына. После долгих недель безуспешных блужданий по лесу женщина впала в отчаяние, в таком состоянии она «готова была хоть с чертом договориться, лишь бы узнать, что с ним произошло», и она договорилась, вернее, обратилась, только не к черту, а к экстрасенсам. В Пермь приезжала женщина в причудливой одежде с множеством амулетов и, держа в руках свечу и икону, ходила по лесу, произнося непонятные заклинания. И ведь колдунья помогла, только не найти сына, а избавиться от денег. Ездила Нина Николаевна и к столичным магам, но ничего кроме пустых карманов оттуда не привозила.

- Это я уже потом поняла, что зря все это делала, но тогда я все готова была отдать, лишь бы найти Сережу. Мне до сих пор очень тяжело, я ведь долгое время вообще людей сторонилась, заперлась дома, никуда не выходила и ревела, он ведь мой единственный ребенок, мой Сереженька, - не скрывая слез говорит Нина Николаевна. - Время от времени я звоню в полицию, но там ничего нового мне не говорят. Не верю я, что он сам вот так вот пропал. Когда в Верх-Сыре мы общались со сторожем, он сказал, что к нему в тот вечер заходил молодой мужчина, спрашивал дорогу, только вот ростом он был почти в два раза выше Сергея. Что это был за мужчина? Один ли он был? Я уже 12 лет не могу места себе найти, ни могилки, ни креста - ничего нет. Так, наверное, и умру, не узнав правды....

«Убили его, точно! Там драка была капитальная»

В поисках ответов мы отправились в Верх-Сыру - небольшую деревушку в 30-и километрах от Перми. Кругом - лес и поля. Кроме ракетных шахт, в лесу Верх-Сыры, как говорят местные, много медных рудников, правда, они давным-давно заброшены. Медь добывали там еще до революции, поэтому уже век шахты пустуют. Однако они есть и провалиться в них можно запросто, да и ракетных шахт там вероятно больше, чем мы нашли, вряд ли все объекты стратегического значения, пусть уже и ликвидированные, будут нанесены на карту, которая находится в свободном доступе. Получается, что версия с шахтой будь она медной или ракетной вполне имеет место быть. Нападение хищных зверей тоже нельзя отрицать: в лесу в Верх-Сыре бродят медведи, водятся рыси и волки. А дремучие леса тянутся на десятки километров.

Однако один из местных жителей, который участвовал в поисках Сергея, уверен, что его убили.

- За ним приехали на машине, битой его забили и увезли уже мертвого, на том месте, где нашли его машину, драка была капитальная, - рассказывает местный житель. - Говорят, что в Горном, где он отдыхал, разборки какие-то случились, они там что-то не поделили, вот и зашибли его. Если б труп в лесу был, воронье бы налетело, я бы точно это заметил.

В этой истории очень много нестыковок, слухов и домыслов, а шанс, что когда-нибудь выяснится истинная причина исчезновения Сергея, очень невелик. Его матери только и остается, что верить в чудо и надеяться, что когда-нибудь она сможет узнать, что произошло с ее сыном и, возможно, по-человечески его похоронить.

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