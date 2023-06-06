В Перми пропал фельдшер скорой помощи

Сергей собрал в большую сумку все свои вещи, ушел из квартиры и пропал. Фото предоставлено родными Сергея Дровняшина

В Перми пропал 39-летний Сергей Дровняшин. В 10 числах мая мужчина вышел из съемной квартиры в Индустриальном районе и с тех пор о никто не видел. Родные Сергея рассказали корреспонденту «Комсомолки» подробности исчезновения.

- Сережа долгое время работал фельдшером скорой помощи в Перми, - рассказывает его брат Андрей. - Потом он перебрался в Пензу, где познакомился со своей будущей женой, она тоже медик. Еще через какое-то время они уехали в Москву, сперва им выделили служебную квартиру, а потом они взяли ипотеку. В начале мая Сережа снова вернулся в Пермь - что-то у него в личной жизни произошло. Остановился у мамы в Кировском районе, а потом снял квартиру у знакомого в Индустриальном.

В период с 8 по 10 мая Сергей собрал в большую сумку все свои вещи и ушел из квартиры. Как рассказал хозяин квартиры, ключи он ему не передавал.

- Как будто он собирался вернуться, но зачем тогда собрал сумку? - удивляется Андрей. - Сережа как-то говорил, что хотел бы пойти служить в зону СВО, но опять же, не так давно он созванивался со своей бывшей женой, она работает на скорой, и хотел устроиться к ней. Она и забила тревогу: телефон не отвечает, трудоустраиваться не приходит. Раньше Серега никогда не пропадал. Недавно мы написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Приметы Сергея Дровняшина

На вид 40-45 лет, рост 165-17- сантиметров, плотного телосложения, голубые глаза, короткие темно-русые волосы. Был одет в темно-синюю толстовку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные кроссовки. При себе у Сергея была большая черная сумка.

Сергей Дровняшин. Фото предоставлено родными мужчины

Всех, кто видел Сергея или знает какую-то информацию о его местонахождении, просят звонить в полицию по телефону 102 или его брату Андрею по телефону 8 902 47 42 800.

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