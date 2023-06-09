Следователи полгода не могут установить причину смерти жительницы Прикамья

По словам сестры погибшей Натальи, следователи рассматривают пять версий произошедшего. Фото предоставлено близкими погибшей

- Это не самоубийство. Это не смерть по неосторожности. Это стопроцентное убийство. Искать надо этого мерзавца. Да, Наташку мы уже не вернем, но убийца ведь где-то ходит, за других людей страшно, - говорит сестра 37-летней Натальи, останки которой нашли в сгоревшем доме в поселке Кутамыш.

Напомним, в ночь на 13 ноября 2022 года в одном из частных домов в поселке Кутамыш Чусовского района отмечали проводы в армию. Собралась шумная компания. Люди общались, танцевали, веселились, вот только один из приглашенных - молодой мужчина по имени Дмитрий (имя изменено – Ред.) - портил вечер девушкам. Особое неджентльменское внимание он оказывал 37-летней Натальи. Дамы просили Диму вести себя скромнее, но мужчина не обращал внимания на их замечания.

Наталья была жизнерадостной и веселой женщиной. Фото предоставлено близкими погибшей

Около полуночи компания решила продолжить проводы в местном клубе, но Наталья сказала, что у нее сильно разболелся живот и засобиралась домой. Пройти ей нужно было каких-то 150 метров - через ж/д переезд и заброшенный деревянный дом, но по дороге она пропала. Позже в том самом заброшенном доме нашли ее останки.

Как говорят местные жители, на фото почти все, что осталось от Натальи. Фото предоставлено близкими погибшей женщины

Друзья Натальи и сестра Ольга уверены, что ее убили. Подробнее о версиях друзей и о том, кого они подозревают в убийстве, читайте в нашем ранее опубликованном материале. В феврале этого года мы отправляли запрос в пресс-службу следственного управления СКР по Пермскому краю. Мы просили уточнить, какие экспертизы проведены, какую версию гибели женщины сейчас рассматривают сыщики, есть ли у следствия подозреваемые и ряд других важных вопросы. Однако на большинство из них ответа мы не получили.

«На Ваш запрос сообщаем, что в ходе расследования уголовного дела по статье "Убийство" следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств гибели жительницы поселка Кутамыш, Чусовского городского округа. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается».

По словам Ольги, следователи рассматривают пять версий смерти Натальи.

- Это убийство, несчастный случай, самоубийство, и еще две версии, сейчас я уже не смогу вспомнить, какие, - говорит Ольга. – Но для многих жителей поселка и для меня все очевидно – мою сестру убили. Экспертизы по останкам Наташи готовы. Но от сестры мало что осталось, поэтому по ним определить причину смерти невозможно. Теперь мы ждем результаты последней экспертизы. Она установит наличие в почве нефтепродуктов, чтобы понять, обливали ли Наташу или место рядом с ней горючими жидкостями. Мне обещали, что результаты будут готовы 18 марта, но их до сих пор нет. Пару недель назад я пришла к следователю, он мне ответил, что у него много работы, я не одна, поэтому все так долго. Я все прекрасно понимаю, но ведь уже прошло почти 7 месяцев, неужели за это время нельзя провести экспертизу?!

Судебный эксперт Центра судебно-медицинских экспертиз Виталий Хиневич в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» рассказал, что подобную экспертизу можно сделать за три месяца.

- Подобные экспертизы делаются достаточно быстро, и я не понимаю, почему с ней так долго возятся, - говорит Хиневич. - Это ведь не многопрофильная экспертиза, где изучением занимаются несколько специалистов. При многопрофильной экспертизе пока один специалист не закончит с изучаемым объектом, второй этот самый объект не получит. Из-за чего подобные экспертизы требуют много времени. Здесь же достаточно одного специалиста: взял землю или одежду, исследовал на горюче-смазочное вещество и результат готов. В свое время я работал судмедэкспертом в госструктуре в Белоруссии. На подобные экспертизы нам давали не более трех месяцев. За задержку строго карали, причем продлить срок экспертизы можно было только за подписью высокопоставленного офицера. При этом на продление должны быть веские основания. Основанием не является загруженность и недостаточность штата, а только трудоемкость экспертизы. Здесь же никакой сложности нет. Если пофантазировать, что результаты уже готовы, и какие-то горючие материалы все же присутствовали, то ее не озвучивают намеренно. Иначе возникнет вопрос: где убийца? Или где факты, указывающие на самоубийство. Если за 7 месяцев у следствия ничего нет, то озвучив результаты, оно предстанет не в самом приятном свете.

Ольга уверена, что покончить с собой ее сестра не могла.

- Она была жизнерадостной, очень любила жизнь и радовалась мелочам. - говорит Ольга. – Когда муж купил ей стиральную машину и теплицу, счастью не было предела. У нее никогда даже в мыслях не было совершить самоубийство. Да, бывало, что Наташа выпивала, но ей надо было буквально одну-две стопочки. Она была очень худенькой – меньше сорока килограммов - поэтому пьянела очень быстро. При этом под алкоголем она вела себя очень осторожно, так что зайти в заброшенный дом, закурить там и уснуть – это не про нее. Да и зачем ей в этот дом заходить, за 12 лет, что она живет в поселке ни разу не заходила, а тут зашла?! В общем если в скором времени мне не предоставят результаты экспертизы, я буду писать Бастрыкину.

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