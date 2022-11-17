В этой истории больше вопросов, чем ответов

В ночь на 13 ноября в одном из частных домов в поселке Кутамыш Чусовского района отмечали проводы в армию. Собралась шумная компания, но так или иначе все друг друга знали - поселок то маленький. Люди общались, танцевали, веселились, вот только один из приглашенных - молодой мужчина по имени Дмитрий - портил вечер некоторым девушкам. Он вел себя неподобающе – приставал к дамам, лапал их, а особое неджентльменское внимание он оказывал 37-летней Татьяне. Девушки просили Диму вести себе скромнее, но мужчина не обращал внимания на их замечания.

Около полуночи компания решила продолжить гулянья в местном клубе, но Татьяна пожаловалась на сильную боль в животе, отказалась идти в клуб и засобиралась домой. Пройти ей нужно было каких-то 150 метров - через ж/д переезд и заброшенный деревянный дом, но по дороге Татьяна пропала. Позже в том самом заброшенном доме нашли ее останки.

Мы попросили друга Татьяны нарисовать нам карту местности.

Убил и сжег?

В тот день супруг Татьяны Кирилл на проводины не пошел - он не пьет, поэтому не особенно любит подобные посиделки. К тому же, утром он вызывался отвезти на машине призывника в город. За Татьяну мужчина не переживал и частенько отпускал ее на подобные встречи: в поселке ведь все друг друга знают, беды не случится! Около 5.00 Кирилл пришел забирать будущего солдата и заодно спросил, где Татьяна, ему сказали, что она еще ночью ушла домой. Кирилл ответил, что она там не появлялась. Никто не мог и подумать, что с Татьяной могло произойти что -то страшное, поэтому Кирилл со спокойной душой поехал отвозить призывника в город, а по приезду в поселок, тут же побежал домой, проверять супругу, но там ее не застал. Мужчина начал бегать по всем друзьям и вскоре Татьяну начали искать чуть ли не всем поселком.

- Обыскали все тропинки, дороги, леса, кладбище, и даже навестили ее родственников в Байкалово (соседняя деревня - Ред.), но ее нигде не было, - рассказывает друг Татьяны Константин. - Тогда вспомнили, что этой ночью у нас горел заброшенный дом, через который и лежал путь Тани, мы пулей побежали туда и пришли в ужас от увиденного - на пепелище лежали череп и кости человека. Там же - в сгоревшем доме - нашли и кольцо Татьяны, а рядом - на земле у забора - лежала ее шапка. Мы тут же вызвали полицейских.

Как говорят местные жители, на фото все, что осталось от Татьяны, кроме черепа. Некоторые жители считают, что Татьяну расчленили и потом сожгли. Фото предоставлено близкими погибшей женщины

Сомнений у друзей Татьяны не оставалось - женщину убили, а тело сожгли. Версия друзей о криминале возникла не на пустом месте. Они сразу вспомнили про приставания Дмитрия на недавней вечеринке, а местные жители рассказали одну интересную деталь: когда около 3.00 загорелся заброшенный дом, и сельчане до приезда пожарных побежали его тушить, из леса весь мокрый и грязный вышел Дмитрий. На вопрос жителей: ты где был? Дмитрий ответил, что уснул неподалеку - на пруду. Когда местные жители рассказали обо всем полицейским, Дмитрия арестовали.

Странные свидетели

- Но на следующий же день его отпустили, - рассказывает Костя. - Насколько я знаю, появились двое свидетелей, которые той ночью (уже после пожара) якобы видели Таню, стоящую у неизвестной машины на дороге, ведущей из поселка в город. Но ни я, ни друзья Татьяны в это не верим. Таня никогда бы не села к незнакомцу, она всегда возвращалась домой, в каком бы состоянии не была. Теперь весь поселок в ужасе, зная, что убийца на свободе, и взрослые боятся вечером отпускать детей на улицу.

Несостыковки

История с гибелью Татьяны стала еще запутаннее, когда начали появляться новые детали.

- Этот Дима рассказывает полицейским, что уснул на пруду незадолго до пожара, - продолжает Костя - Основное его доказательство - разбросанные возле пруда бутылки с алкоголем. Но я точно знаю, что на пруду он был гораздо раньше. Он пил там еще до того, как прийти на проводы, он сам об этом говорил. Еще одним доказательством его вины служит телефонный разговор. Около 3.00 Дима зачем-то позвонил своей знакомой и сказал, что горит дом и что Таня пропала. Но тогда об исчезновении Тани никто не знал, об этом стало известно только около 6.00. Многие подозревают именно Диму, ведь человек, который это совершил, должен хорошо знать деревню, должен хорошо знать, где жилой дом, а где заброшенный - в темноте это вряд ли возможно понять. Насколько я знаю, его все же будут проверять, сейчас полицейские запросили детализацию звонков и забрали его одежду на экспертизу.

То, что Дмитрий действительно был на пруду за долго до пожара, подтверждает и пост, опубликованный в группе поселка ВКонтакте.

Скриншот паблика Кутамыш/ВКонтакте

Получается, что Дима пил на пруду, пришел на проводины, а что было дальше....? А Дальше, как думают местные жители, Дима сделал вид, что идет вместе со всеми в клуб, прошел несколько сот метров, развернулся и побежал догонять Татьяну.

Бил жену и сидел за изнасилование

Как рассказывают местные жители, Дмитрий уже нарушал закон - сидел 7 лет за изнасилование - и на свободу вышел только в прошлом году. Так же, по словам сельчан, в колонии он познакомился со своей будущей женой, там же они расписались, а когда он освободился, перебрался к ней в Пермь. В родное село Дмитрий приезжает, чтобы навестить отца. Среди многих сельчан он характеризуются крайне негативно, а девушки его боятся. У большинства знакомых Татьяны нет сомнений в его причастность к убийству.

- Этот Дмитрий очень агрессивный человек. А когда напьется, дак у него вообще крыша едет, рассказывает местная жительница. - Знаю, что раньше он постоянно избивал свою жену, даже пинал ей ногой в живот. А если мы с ним где-то встречались, я всегда старалась избегать общения. Причем, родители у него нормальные, мама, правда, уже умерла, а отец еще жив, он спокойный и уравновешенный человек, в кого этот такой неадекватный, непонятно. А какие мерзости он творил в пьяном угаре на проводинах, это вообще ни в какие ворота не лезет. Матерился, говорил всякие гадости: «я всех вас тут вые....», доставал свое достоинство из штанов. К Татьяне он тогда больше всех привязался - постоянно звал выйти покурить, поговорить. Вообще не удивлюсь, что он мог ее убить. А Танечка.... Очень ее жалко, она ведь спокойная была, не агрессивная. Не верю я, что она свернула в этот заброшенный дом и случайно там сгорела.

Татьяна больше 10 лет была в браке с Кириллом. Фото предоставлено близкими погибшей женщины

Чьи останки нашли?

Пока нельзя со стопроцентной уверенностью говорить о том, что останки, найденные в сгоревшем доме, принадлежат Татьяне - их отправили на экспертизу. Некоторые местные жители утверждают, что так обгореть на том пожаре было невозможно. Мы спросили у пожарных, может ли при таком пожаре тело сгореть так, что от него останутся только череп и кости таза, специалисты нам ответили, что это вполне возможно. Да и уж очень много совпадений, что сгоревшая женщина - Татьяна. В любом случае пока в этой истории вопросов больше, чем ответов, конечно, большинство знакомых Татьяны винят в произошедшем Дмитрия, но есть и те, кто его защищают, кроме того, по поселку начинают ходить слухи о том, что к преступлению и вовсе может быть причастен Танин муж. Но мы не будем собирать слухи, а дождемся окончания расследования. Сыщики уже проводят необходимые мероприятия, чтобы понять, что все таки произошло с Татьяной, возможно и такое, что произошедшее и вовсе обернется несчастным случаем. Мы будем следить за развитием событий и опубликуем официальный комментарий следственного комитета на нашем сайте.

*Все имена героев публикации изменены.

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