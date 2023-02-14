В Пермском крае простились с молодой женщиной, от которой после солдатских проводов остались только череп и позвоночник

В этой истории больше вопросов, чем ответов. Фото предоставлено подругами погибшей.

- Ее похоронили 31 января, на родной земле в деревне Байкалово. Какие останки отдали родственникам, я сказать не могу. Знаю, что причина смерти еще не установлена. Было сделано очень много экспертиз и сейчас готовится последняя, как я понимаю, именно ее результаты и скажут о том, была ли смерть насильственной, - говорит подруга погибшей 37-летней Татьяны

Напомним, в ночь на 13 ноября 2022 года в одном из частных домов в поселке Кутамыш Чусовского района отмечали проводы в армию. Собралась шумная компания. Люди общались, танцевали, веселились, вот только один из приглашенных - молодой мужчина по имени Дмитрий - портил вечер некоторым девушкам, а особое неджентльменское внимание он оказывал 37-летней Татьяне. Девушки просили Диму вести себе скромнее, но мужчина не обращал внимания на их замечания.

Около полуночи компания решила продолжить проводы в местном клубе, но Татьяна сказала, что у нее сильно разболелся живот и засобиралась домой. Пройти ей нужно было каких-то 150 метров - через ж/д переезд и заброшенный деревянный дом, но по дороге Татьяна пропала. Позже в том самом заброшенном доме нашли ее останки.

В поисках Татьяны друзья обыскали все тропинки, дороги, леса, кладбище, и даже навестили ее родственников в Байкалово. Фото предоставлено подругами погибшей

Друзья Татьяны уверены, что ее убили. Подробнее о версиях друзей и о поисках останков Татьяны, можно почитать в нашем ранее опубликованном материале. Недавно мы отправили запрос в пресс-службу следственного управления СКР по Пермскому краю. В запросе мы просили уточнить, какие экспертизы были проведены, какую версию гибели женщины сейчас рассматривают сыщики, есть ли у следствия подозреваемые и другие важные вопросы. Однако на большинство вопросов следствие пока ответов не дает.

Как говорят местные жители, на фото все, что осталось от Татьяны, кроме черепа. Некоторые жители считают, что Татьяну расчленили и потом сожгли. Фото предоставлено близкими погибшей женщины

«На Ваш запрос сообщаем, что в ходе расследования уголовного дела по статье "Убийство" следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств гибели жительницы поселка Кутамыш, Чусовского городского округа. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Согласно требованиям и ограничениям, предусмотренным ст.161 УПК РФ, а также п.п.2 п.2 ст.5 и ст.6 Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28.12.2010 №403-ФЗ, иная информация, так или иначе касающаяся обстоятельств, обозначенных в Вашем запросе, в соответствии с позицией следствия, разглашению не подлежит».

- Я уже и не знаю, что думать, - говорит подруга погибшей Татьяны. - Не могла она сама зайти в этот заброшенный дом! К тому же, двери и окна в нем были заколочены. Зачем она туда пошла? Как смогла попасть внутрь? Из-за чего начался пожар? Пока вопросов больше, чем ответов. Будем ждать результатов последней экспертизы, тогда все станет ясно.

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