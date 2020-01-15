"Мать стояла и смотрела, как ее дети горят заживо". В Пермском крае на пожаре погибла 4-летняя малышка

- Она даже ни слезинки не проронила, - возмущаются соседи Анны (имена изменены - прим.ред.), у которой 14 января в пожаре погибла дочь, а сын - попал в больницу.

Вечером 14 январе в Березовке Кунгурского района произошел пожар в двухэтажном частном доме. Когда приехали пожарные, здание было охвачено огнем. Внутри нашли тело 4-летней Лизы. Ее брата Диму, к счастью, успел спасти сосед. Он, как и Дима, сейчас находится в больнице.

"Стояла и смотрела, как горят дети"

- Мы с детьми были дома, когда я вдруг почувствовала запах дыма, - вспоминает местная жительница Любовь. - Недолго думая, я быстро взяла детей и вышла с ними на улицу. К тому времени даже в нашем подъезде уже был дым. А дом, где случился пожар, находится в нескольких метров от нашего. Хорошо, что не было ветра - наш дом мог бы тоже загореться.

На улице уже стояли жильцы из соседних домов. Оказывается, пожар произошел в доме, где жила многодетная семья.

- Пока ехали пожарные, мы увидели, что у дома стоит Анна, мать троих детей, - говорит Любовь. - Она просто стояла и смотрела на горящее здание, даже не пытаясь вытащить детей оттуда. А когда приехали пожарные и потушили здание, они вынесли тело ее 4-летней дочки Лизы на улицу, то Анна даже не посмотрела на него.

Позже Любовь узнала, что 7-летнего брата Анны, Диму, спас сосед. Рискуя жизнью, он залез на козырек подъезда двухэтажного дома, пробил рукой стекло и вытащил мальчика. Девочку молодой человек спасти не мог.

"Жаловались на нее в органы опеки"

- Сегодня-то Анна ходит по Березовке с портретом дочери в руках, а вчера она почему ее не спасла? - возмущается Любовь. - У нее вообще трое детей было. Младшая вот погибла, Дима - в больнице, а про старшую дочку я мало что знаю. Мои знакомые несколько месяцев назад уже обращались в органы опеки, потому что младшие дети Анны одни бегали по улице. Но никто, насколько я знаю, так и не отреагировал. А сама мать любила выпить. Причем я видела, что детей она, вроде, любит, в садик-школу водит, но часто была "под градусом".

После пожара и сама Любовь боится за свою жизнь. Говорит, что многие дома в Березовке, в том числе и ее, уже совсем старые и могут загореться от искры.

Между тем, по факту трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Пока никто не задержан. - Мы выясняем все обстоятельства происшествия, - добавил следователь Кунгурского межрайонного отдела Владимир Литвин.