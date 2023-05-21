Застрявший в арке танк ВСУ - местная достопримечательность: Волонтеры «Пищи Жизни» встретили в Северодонецке уроженку Прикамья

Военные и даже свадьбы заглядывают сюда, чтобы сделать снимки. Фото предоставлено волонтерами

Волонтеры «Пищи Жизни» из Перми, Челябинска, Екатеринбурга и других городов продолжают ездить по освобожденным от украинских националистов городам ЛДНР и раздавать нуждающимся людям горячее питание. 20 мая был их 455 день на Донбассе и встретили они его в Северодонецке, где познакомились с уроженкой Пермского края Еленой Ивановной Баяндиной и ее сыном Вадимом.

На подступах к городу по левую руку располагаются черные от пожарищ многоэтажки - с марта по июль 2022 года их обстреливали украинские националисты. В многоэтажном доме Вадима и его матушки Елены Ивановны шрапнелью перебиты все коммуникации: нет воды и газа. Электричество удалось провести каким-то чудом.

Фото предоставлено волонтерами

- Мы купили одноконфорочную плитку на рынке. На ней можно закипятить воду за 45 минут. Готовить самим нереально. Электричество пропадает. Поэтому мы очень благодарны волонтерам «Пищи Жизни» за их обеды. Очень удобно - выливаем в кастрюльку суп или кашу, подогреваем - и вот он обед, - благодарит добровольцев Вадим.

Вадим Баяндин. Фото предоставлено волонтерами

Местной достопримечательностью здесь является танк ВСУ, который застрял в арке между домами. Военные и даже свадьбы заглядывают сюда, чтобы сделать снимки.

Фото предоставлено волонтерами

- Вадим пригласил нас в гости. Поднимались по лестнечному маршу и видели, как швы плит дома разошлись от взрывов. По пути заходили в разрушенные квартиры с вынесенными взрывной волной дверьми. Видели трехкомнатную квартиру соседей, где все перекрытия снесены так, что сейчас там одна огромная гостиная. Идти Вадиму с мамой некуда. Нет ни дачи, ни какого-то другого угла, - рассказывает учредитель Пермского краевого отделения МБОО «Пища Жизни» Ольга Старостина.

Ольга Старостина. Фото предоставлено волонтерами

Елена Ивановна родом из Пермского края. Детство она провела в поселке Керченский Чердынского района, недалеко от Соликамска. Потом по комсомольской путевке в 21 год уехала в Северодонецк. Здесь вышла замуж, родила сына, но каждый год с семьей старалась выезжать в Пермь. Елена Ивановна очень любит Пермь и скучает по родным краеям. Когда она увидели волонтеров, очень обюрадовалась и сразу поняла, что они приехали с ее родины.

Елена Баяндина. Фото предоставлено волонтерами

- В минуты таких знакомств наша миссия кажется очень нужным и жизненно важным делом, - заключила Старостина.

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