Гибель товарищей, толпы изможденных людей и 250 тысяч порций горячего питания: итоги работы волонтеров «Пищи жизни» на Донбассе

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Гуманитарная миссия «Пища Жизни», объединяющая волонтеров из разных городов России, началась в феврале 2022 года, когда вынужденным переселенцам нужна была помощь в Ростовской области. Добровольцы из Челябинска и Перми приехали в Ростов-на-Дону и передали 3 тонны фруктов 7500 тысячам детям в пунктах временного пребывания Неклиновского района Ростовской области. После этого волонтеры вернулись по домам, чтобы организовать усиленный гуманитарный десант на границу с ЛНР.

В апреле сводный отряд волонтеров из Челябинска и Перми вновь отправился на границу Ростовской области кормить вынужденных переселенцев с Донбасса. Люди переходили границу семьями с детьми и пожилыми людьми. Проверка на границе занимала несколько часов. Изможденные люди нуждались в заботе и питании. Волонтеры «Пищи Жизни» были первыми россиянами, кто с улыбкой встречал обездоленных людей, которые потеряли родственников, друзей, жилье. Волонтеры готовили суп, второе, покупали хлеб, фрукты и угощали людей во время обеда и ужина ежедневно. В Волонтерский лагерь стали приезжать люди со всей России.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Первый лагерь

Через месяц, в мае 2022 года, волонтеры стали готовить горячее питание на 1,5 – 2 тысячи человек, загружать в полевую кухню 2000 булок хлеба, фрукты и конфеты для детей и совершать выезды в ПВРы ( пункты временного размещения - Ред.) ЛНР. Еду раздавали внутренним переселенцам в Старобельске.

- ПВРы тогда располагались в школах. Три раза в неделю волонтеры предпринимали поездки за границу для помощи людям, вечером волонтеры возвращались в Россию. В ПВРах находились целые семьи: бабушки, дедушки, родители, малые дети. Накормили тогда 12 тысяч человек, - рассказывает учредитель Пермского краевого отделения МБОО «Пища Жизни» Ольга Старостина. - В июне 2022 года мы договорились с местной администрацией и оборудовали лагерь на территории ЛНР. С точки зрения логистики это было намного удобнее, чем ежедневное возвращение в Россию. Стали успевать готовить и кормить больше людей.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Голод - не тетка

В сопровождении Луганской народной милиции волонтеры "Пища Жизни" из России и Алчевска трижды в неделю ездили в агломерацию Северодонецк – Лисичанск – Рубежное. Каждый раз волонтеров ждали голодные толпы людей. Однажды добровольцы приехали в Рубежное и увидели сотни и сотни людей. Местные жители занимали очередь с 4 часов утра.

- Чувствовалось напряжение толпы. Люди думали, что еды не хватит на всех. Началась давка. Последствия могли быть непоправимыми. Это было не безопасно для пожилых людей, детей в очереди и волонтеров. Добровольцы не могли начать раздачу горячего обеда, поскольку толпа окружила волонтеров с трех сторон и напирала всей своей мощью. В какой-то момент появились чеченские командиры – они утихомирили людей, призвали к порядку. Волонтеры поменяли дислокацию, переместили машины и столы раздач. Местные активисты организовали людей и по пять человек отправляли к месту раздачи питания. Позже к волонтерам подходили местные жители и просили прощения за «своих», просили не обижаться на них, - вспоминает Ольга Старостина.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Трагическая гибель добровольцев

Вечером 16 июля из-за прямого попадания реактивной системы залпового огня в здание кухни добровольцев в городе Алчевске погибли вице - президент МБОО «Пища Жизни» Кирилл Губарев и волонтер Максим Веровский. Волонтеры должны были ехать общей бригадой в Северодонецк, а получили весть о гибели товарищей….. Смерть товарищей не испугала волонтеров, и они решили продолжать свое дело.

Кирилл Губарев (слева на фото) и Максим Веровский. Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Режим дня волонтера

- Волонтеры встают рано, часов в 5, рассказывает Ольга Старостина. - Идут на кухню, зажигают котлы, начинают готовить обед. Кормят жителей ЛНР ежедневно без выходных и праздников. Питание получают жители близлежащих ПВР и освобожденных городов. В лагере добровольцев живет до 15 человек. Состав волонтеров периодически меняется. Приезжают волонтеры отовсюду: из Челябинска, Перми, Самары, Волжского, Москвы, Бурятии, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга других населенных пунктов. Всего в лагере побывало больше 50 волонтеров и в листе ожидания еще 300.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

За время своей миссии волонтеры «Пища Жизни» раздали 250 тысяч горячих обедов местным жителям. Команда "Пища Жизни" осталась на зимовку в ЛНР. Добровольцы на Донбассе - настоящие герои, пусть у них все получится.

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