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Общество10 февраля 2023 8:20

Гибель товарищей, толпы изможденных людей и 250 тысяч порций горячего питания: итоги работы волонтеров «Пищи жизни» на Донбассе

Почти год добровольцы из разных городов России помогали вынужденным переселенцам из ЛДНР
Виктор Правдин
Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Гуманитарная миссия «Пища Жизни», объединяющая волонтеров из разных городов России, началась в феврале 2022 года, когда вынужденным переселенцам нужна была помощь в Ростовской области. Добровольцы из Челябинска и Перми приехали в Ростов-на-Дону и передали 3 тонны фруктов 7500 тысячам детям в пунктах временного пребывания Неклиновского района Ростовской области. После этого волонтеры вернулись по домам, чтобы организовать усиленный гуманитарный десант на границу с ЛНР.

В апреле сводный отряд волонтеров из Челябинска и Перми вновь отправился на границу Ростовской области кормить вынужденных переселенцев с Донбасса. Люди переходили границу семьями с детьми и пожилыми людьми. Проверка на границе занимала несколько часов. Изможденные люди нуждались в заботе и питании. Волонтеры «Пищи Жизни» были первыми россиянами, кто с улыбкой встречал обездоленных людей, которые потеряли родственников, друзей, жилье. Волонтеры готовили суп, второе, покупали хлеб, фрукты и угощали людей во время обеда и ужина ежедневно. В Волонтерский лагерь стали приезжать люди со всей России.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Первый лагерь

Через месяц, в мае 2022 года, волонтеры стали готовить горячее питание на 1,5 – 2 тысячи человек, загружать в полевую кухню 2000 булок хлеба, фрукты и конфеты для детей и совершать выезды в ПВРы ( пункты временного размещения - Ред.) ЛНР. Еду раздавали внутренним переселенцам в Старобельске.

- ПВРы тогда располагались в школах. Три раза в неделю волонтеры предпринимали поездки за границу для помощи людям, вечером волонтеры возвращались в Россию. В ПВРах находились целые семьи: бабушки, дедушки, родители, малые дети. Накормили тогда 12 тысяч человек, - рассказывает учредитель Пермского краевого отделения МБОО «Пища Жизни» Ольга Старостина. - В июне 2022 года мы договорились с местной администрацией и оборудовали лагерь на территории ЛНР. С точки зрения логистики это было намного удобнее, чем ежедневное возвращение в Россию. Стали успевать готовить и кормить больше людей.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Голод - не тетка

В сопровождении Луганской народной милиции волонтеры "Пища Жизни" из России и Алчевска трижды в неделю ездили в агломерацию Северодонецк – Лисичанск – Рубежное. Каждый раз волонтеров ждали голодные толпы людей. Однажды добровольцы приехали в Рубежное и увидели сотни и сотни людей. Местные жители занимали очередь с 4 часов утра.

- Чувствовалось напряжение толпы. Люди думали, что еды не хватит на всех. Началась давка. Последствия могли быть непоправимыми. Это было не безопасно для пожилых людей, детей в очереди и волонтеров. Добровольцы не могли начать раздачу горячего обеда, поскольку толпа окружила волонтеров с трех сторон и напирала всей своей мощью. В какой-то момент появились чеченские командиры – они утихомирили людей, призвали к порядку. Волонтеры поменяли дислокацию, переместили машины и столы раздач. Местные активисты организовали людей и по пять человек отправляли к месту раздачи питания. Позже к волонтерам подходили местные жители и просили прощения за «своих», просили не обижаться на них, - вспоминает Ольга Старостина.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Трагическая гибель добровольцев

Вечером 16 июля из-за прямого попадания реактивной системы залпового огня в здание кухни добровольцев в городе Алчевске погибли вице - президент МБОО «Пища Жизни» Кирилл Губарев и волонтер Максим Веровский. Волонтеры должны были ехать общей бригадой в Северодонецк, а получили весть о гибели товарищей….. Смерть товарищей не испугала волонтеров, и они решили продолжать свое дело.

Кирилл Губарев (слева на фото) и Максим Веровский. Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Кирилл Губарев (слева на фото) и Максим Веровский. Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Режим дня волонтера

- Волонтеры встают рано, часов в 5, рассказывает Ольга Старостина. - Идут на кухню, зажигают котлы, начинают готовить обед. Кормят жителей ЛНР ежедневно без выходных и праздников. Питание получают жители близлежащих ПВР и освобожденных городов. В лагере добровольцев живет до 15 человек. Состав волонтеров периодически меняется. Приезжают волонтеры отовсюду: из Челябинска, Перми, Самары, Волжского, Москвы, Бурятии, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга других населенных пунктов. Всего в лагере побывало больше 50 волонтеров и в листе ожидания еще 300.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

За время своей миссии волонтеры «Пища Жизни» раздали 250 тысяч горячих обедов местным жителям. Команда "Пища Жизни" осталась на зимовку в ЛНР. Добровольцы на Донбассе - настоящие герои, пусть у них все получится.

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