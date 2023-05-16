Сестра убитой пермским таксистом 19-летней студентки добивается более сурового наказания для виновного

В своем последнем слове Юрий Ворошнин просил суд о снисхождении Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Cестра убитой 19-летней студентки Ксении таксистом Юрием Ворошниным подала апелляцию в Пермский краевой суд. Она считает приговор районного суда слишком мягким и требуют увеличить убийце срок заключения, а также наложить на него дополнительные ограничения после освобождения.

Напомним, убийство 19-летней Ксении произошло 3 февраля прошлого года. В то утро студентка вышла из бара в центре города, как к ней на машине с логотипом такси подъехал 54-летний Юрий Ворошнин и предложил подвезти.

- Она села на заднее сидение, начала плакать, рассказала, что ее бросил парень. Потом попросила меня остановить машину и пересесть к ней. Я сел, пытался ее успокоить, но у нее началась настоящая истерика. Она обозвала меня «обслуживающим персоналом». Я разозлился, достал тряпичные перчатки и задушил ее, - рассказывал следователям о мотивах своего поступка Ворошнин.

Как оказалось, это не первое преступление таксиста. На протяжении нескольких лет он караулил у баров и ресторанов подвыпивших девушек, предлагал подвезти, а когда те садились в машину, увозил в безлюдное место и насиловал прямо в салоне авто. Был у Ворошнина и особый стиль: своих жертв он придушивал, но не убивал. В 2018 году за изнасилование Ворошнина приговорили к 5 годам заключения, но весь срок он не отбыл и летом 2021 года вышел условно-досрочно – за примерное поведение. А через несколько месяцев взялся за старое: подкараулил ночью молоденькую девушку, посадил в машину и изнасиловал. Но на время следствия Ворошнина не отправили в СИЗО, а оставили под подпиской, и в день вынесения приговора он убил Ксению. Как стало известно «Комсомолке», следователя, который принял такое решение, уволили со службы, и сейчас прокуратура проводит проверку.

4 мая 2023 года Ворошнина осудили за убийство девушки и приговорили к 15 годам колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год. Такой срок получился путем частичного сложения наказаний: 12 лет - за убийство Ксении и 3 года за предыдущее преступление. Кроме этого, после освобождения Ворошнину нельзя будет год выезжать за пределы города, менять место работы или учебы без согласия надзорного органа и 2 раза в месяц отмечаться. Также суд удовлетворил иски мамы и сестры в 2 и 1,5 миллиона рублей соответственно.

В своей апелляции сестра Ксении просит увеличить срок Ворошнину за убийство до 14 лет 11 месяцев (до 18 лет с учетом предыдущего преступления - Прим.ред.), также увеличить срок ограничения свободы до двух лет и установить следующие ограничения: не менять места жительства или пребывания без согласия специализированного госоргана; не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования; не уходить из места постоянного проживания (пребывания) с 22.00 до 06.00; не посещать ночные клубы; кафе; бары; рестораны; образовательные учреждения на территорий соответствующего муниципального образования, не посещать места массовых мероприятий и не участвовать в них.

Также сестра просит взыскать с Ворошнина 76.170 тысяч рублей, которые они потратили на погребении Ксении, вместо 68, удовлетворенных районным судом и 19 миллионов рублей в качестве компенсации за моральный вред, вместо присужденных 3,5 миллиона рублей.

12 мая апелляционная жалоба уже поступила в Свердловский суд, вскоре ее направят в Пермский краевой суд и назначат дату заседания. Ворошнин в свою очередь также будет подавать апелляцию, об этом он говорил после вынесения приговора, однако, судя по информации Свердловского суда, апелляция от него еще не поступала.

«Комсомолка» будет продолжать следить за развитием событий.

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