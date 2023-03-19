«Я надела ей на шею цепочку, и мы попрощались, а потом мне позвонили и сказали, что мою Ксюшу убили...». В Перми начался суд на 54-летним таксистом-насильником Юрием Ворошниным

Юрию Ворошнину может грозить до 15 лет тюрьмы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 17 марта, в Свердловском районном суде состоялось первое заседание по делу об убийстве 19-летней Ксении. На скамье подсудимых - 54-летний таксист-насильник Юрий Ворошнин, ранее уже сидевший за изнасилования.

Действовал преступник по четкой схеме: подъезжал ночью на своей белой «Шкоде» с логотипом такси к барам и ресторанам Перми, ждал, пока оттуда выйдет подвыпившая девушка и предлагал подвезти. Когда та садилась в машину, увозил в безлюдное место и насиловал прямо в салоне авто. Был у Ворошнина и особый стиль: своих жертв он придушивал, но не убивал.

После очередного нападения насильника удалось задержать. Следователи тогда установили три факта изнасилования, но предполагали, что жертв может быть больше. СКР даже опубликовал ориентировку на преступника и официальное обращение к возможным жертвам Ворошнина, гарантировав им полную анонимность. Но никаких новых заявлений не поступило.

Летом 2021 года Ворошнин вышел условно-досрочно – за примерное поведение. А через несколько месяцев взялся за старое: подкараулил ночью молоденькую девушку, посадил в машину и изнасиловал. На допросе потерпевшая рассказала, что насильник ее пытался задушить. И «стрелка» тут же повернулась в сторону недавно освободившегося зэка. Догадки следователей подтвердила и биологическая экспертиза.

Опасного рецидивиста нужно было немедленно изолировать от общества, но после допросов он оказался на свободе, зажав в кулаке подписку о невыезде. Следствие шло несколько месяцев, все это время Ворошнин свободно таксовал. Даже в день вынесения приговора он сел за руль, нашел новую жертву и убил.

В то раннее утро, 3 февраля прошлого года, 19-летняя Ксения вышла из бара в центре города. Ворошнин предложил подвезти девушку до дома, а через несколько часов ее бездыханное тело на обочине трассы заметит случайный водитель.

- Я увидел девушку, которая шла одна по улице, предложил подвезти, - рассказывал Ворошин на допросе. - Она села на заднее сидение, начала плакать, рассказала, что ее бросил парень. Потом попросила меня остановить машину и пересесть к ней. Я сел, пытался ее успокоить, но у нее началась настоящая истерика. Она обозвала меня «обслуживающим персоналом». Я разозлился, достал тряпичные перчатки и задушил ее.

На сегодняшнее заседание пришли мама и сестра убитой Ксении, Ворошнин (его доставили из СИЗО и во время процесса охраняли двое полицейских), мать и адвокат последнего, а также судмедэксперт.

Ворошнин достал тряпичные перчатки и задушил Ксению, а после скинул труп на обочину и спокойно поехал на автозаправочную станцию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В тот вечер Ксюша собиралась в клуб, - не скрывая слез вспоминает мама убитой. - Несколько раз подходила ко мне и спрашивала, как она выглядит. Я ответила, что она смотрится очень хорошо, помогла надеть ей цепочку на шею, и мы попрощались. А потом мне позвонили следователи и сказали, что мою Ксюшу убили....

И сестра, и мать убитой выглядели очень подавлено, временами не могли сдержать слез. Они просили суд назначить Ворошнину максимальное наказание и взыскать с него моральный ущерб на общую сумму в 38 миллионов рублей. Ворошнин же, напротив, выглядел очень бодро, на вопросы судьи отвечал четко и уверенно. В начале судебного заседания он попросил суд выгнать журналистов, потому что «своими публикациями они испротили мне жизнь в СИЗО», но гособвинитель возразил, и суд встал на сторону последнего.

Ворошнин признал свою вину в полном объеме, и во время процесса что-то усердно помечал в своем блокноте.

- Привет мам, - поприветствовал Ворошнин вошедшую в зал суда маму, которая выступала в качестве свидетеля.

- Привет, сынок, - ответила пенсионерка.

По глазам, поведению и разговорам 79-летней старушки было видно, что она очень любит своего сына, и готова всячески его поддерживать, несмотря на его чудовищные преступления.

Мать Ворошнина не могла смотреть в глаза родственникам убитой Ксении Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В июне 2021 года, когда Юра освободился, стал жить у меня, - начала пенсионерка. - Работал в такси, не пил, не курил, ходил на отметки в полицию, ничего не нарушал. В ночь со 2 на 3 февраля 2022 года Юра выехал на работу: он ежедневно платил за аренду автомобиля и, видимо, ему нужно было еще подзаработать денег. Больше я его не видела. А 5 февраля ко мне домой пришли следователи и сказали, что Юру подозревают в тяжком преступлении. Взяли у меня показания, провели обыск и ушли.

В конце своего выступления пенсионерка попросила прощения у родственников убитой Ксении за себя и за своего сына.

Многие свидетели не явились на заседание, поэтому показания некоторых зачитывались прокурором из материалов уголовного дела. Так, генеральный директор фирмы по аренде автомобилей пояснил, что Ворошнин арендовал у него иномарку Skoda и платил по 1,800 рублей в сутки. Сперва он работал в службе такси «СитиМобил», потом его по неизвестной причине заблокировали, и он устроился в службу такси DiDi.

- Аренду машины Ворошнин оплачивал ежедневно, жалоб на него не поступало, близко я с ним не общался, - зачитала показания гендиректора гособвинитель.

В своих показаниях брат Юрия Ворошнина пояснил, что знал о его криминальном прошлом, а также о приговоре, который ему должны были вынести 3 февраля.

- Брат жил с нами с 1 июня 2021 года по 3 февраля 2022 года, до этого он находился в местах лишения свободы за изнасилование. Затем в октябре 2021 года брат вновь совершил изнасилование, на время следствия он находился на свободе, вину не признавал, обстоятельств преступления я не знаю. В ночь со 2 на 3 февраля брат собрал свои вещи, так как у него было оглашение приговора, положил в багажник машины и уехал. Утром мы с ним созвонились, так как я хотел поехать в суд, чтобы его поддержать и помочь донести сумки, и по дороге он меня подобрал. Никаких странностей в его поведении я не заметил, никаких телесных повреждений или опасных предметов тоже, о том, как прошла ночная смена, он мне не говорил. У здания суда брат закрыл машину с помощью специального приложения на телефоне и отдал его мне, сказав, что если он не выйдет из зала суда, - позвонить владельцу автопарка и договориться о передаче автомобиля, что я сделал. Знаю, что в тот день его приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима.

Теперь за убийство Ксении Ворошнину может грозить еще до 15 лет лишения свободы. Следующее заседание состоится в ближайшее время.

Имя погибшей девушки изменено по просьбе родственников.

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