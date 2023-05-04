«Хочу встретить старость на берегу Сылвы с удочкой в руках»: в Перми вынесли приговор таксисту, убившему 19-летнюю студентку

Приговор Юрий Ворошнин слушал молча, с каменным, опущенным вниз лицом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В своем последнем слове и на прениях этот негодяй просил суд о снисхождении, говорил, что ему нужно заботиться о пожилой матери, безработном брате, обещал, что больше никогда не преступит закон, а старость он бы хотел провести на берегу Сылвы с удочкой в руках, - говорит мать убитой 19-летней студентки.

Насиловал, придушивая своих жертв

Сегодня, 4 мая, в Свердловском районном суде вынесли приговор 54-летнему таксисту-насильнику Юрию Ворошнину. Мужчину признали виновным в убийстве 19-летней студентки Ксении ( имя изменено - Прим.ред.), но это далеко не первое его преступление. На протяжении нескольких лет Ворошнин насиловал девушек. Причем действовал преступник по четкой схеме: подъезжал ночью на машине с логотипом такси к барам и ресторанам Перми, ждал, пока оттуда выйдет подвыпившая девушка и предлагал подвезти. Когда та садилась в машину, увозил в безлюдное место и насиловал прямо в машине. Был у Ворошнина и особый стиль: своих жертв он придушивал, но не убивал.

На этой машине насильник караулил свои жертвы. Фото: СУ СКР по Пермскому краю. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2018 году за изнасилования Ворошнина приговорили к 5 годам заключения, но весь срок он не отбыл и летом 2021 года вышел условно-досрочно – за примерное поведение. А через несколько месяцев взялся за старое: подкараулил ночью молоденькую девушку, посадил в машину и изнасиловал. На допросе потерпевшая рассказала, что насильник ее пытался задушить. И «стрелка» тут же повернулась в сторону недавно освободившегося зэка. Догадки следователей подтвердила и биологическая экспертиза.

Забыли посадить

Опасного рецидивиста нужно было немедленно изолировать от общества, но после допросов он оказался на свободе, зажав в кулаке подписку о невыезде. Следствие шло несколько месяцев, все это время Ворошнин свободно таксовал. Даже в день вынесения приговора он сел за руль, нашел новую жертву и убил.

В то раннее утро, 3 февраля прошлого года, 19-летняя Ксения вышла из бара в центре города. Ворошнин предложил подвезти девушку, а через несколько часов ее бездыханное тело на обочине трассы заметит случайный водитель. Вскоре Ворошнина задержали и на допросе он признался в убийстве.

Юрий Ворошнин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я увидел девушку, которая шла одна по улице, предложил подвезти, - рассказал он следователям. - Она села на заднее сидение, начала плакать, рассказала, что ее бросил парень. Потом попросила меня остановить машину и пересесть к ней. Я сел, пытался ее успокоить, но у нее началась настоящая истерика. Она обозвала меня «обслуживающим персоналом». Я разозлился, достал тряпичные перчатки и задушил ее.

- Этот мерзавец уже совершал похожие преступления, почему его не посадили в тюрьму? Почему за ним не осуществляли должный контроль, когда он вышел по УДО? Если бы не чья-то халатность, моя сестра могла бы жить. К тому же его показания о том, что моя сестра оскорбила его, никак нельзя проверить, он мог это попросту придумать, - говорила на суде сестра убитой студентки.

Как стало известно «КП», следователь, который вел дело Ворошнина об изнасиловании, не выходил с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения и самостоятельно принял решение оставить преступника под подпиской о невыезде. После убийства Ксении началась служебная проверка, и следователя уволили со службы. Но что заставило его принять такое решение? Сейчас в этом разбирается прокуратура.

15 лет особого режима

Мама Ворошнина - 79-летняя старушка - была на нескольких судебных заседаниях. На одном из них выступала в качестве свидетеля. Своего сына она не оправдывает, но любить, несмотря на все его чудовищные преступления, она его не перестала. Ворошнин велел матери не приходить на оглашения приговора, слушал он его молча, с каменным, опущенным вниз лицом.

Преступление против половой неприкосновенности является особо тяжким. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- По совокупности преступлений окончательно назначить Ворошнину наказание на срок 15 лет (12 лет за убийство Ксении и 3 года за предыдущее преступление - Прим.ред.), с ограничением свободы на срок 1 год, - зачитала приговор судья Елена Магсумьяновна.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ворошнина взяли под стражу прямо в зале суда. Вскоре его отправят в колонию особого режима. Кроме этого, после освобождения ему нельзя будет год выезжать за пределы города, менять место работы или учебы без согласия надзорного органа и 2 раза в месяц отмечаться. Также суд удовлетворил иски мамы и сестры в 2 и 1,5 миллиона рублей соответственно.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Юрий, вы раскаивайтесь? - спросили мы у преступника.

- Да, конечно, - ответил Ворошнин.

- Угрызения совести, кошмары после убийства не мучают?

- Если я это совершил, то я с этим буду жить до конца жизни. Причем тут угрызения совести, кошмары?

- Суд назначил вам справедливое наказание.

- Справедливое.

- Извинения родственникам принесли?

- Нет , я пока обжалую приговор, потом разберемся.

«Комсомолка» будет следить за результатами прокурорской проверки, которая выяснит, почему Ворошнина после очередного преступления оставили на свободе. Результаты мы опубликуем на нашем сайте.

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