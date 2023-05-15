В Пермском крае парень вынес из горящего дома 5-летнего мальчика

Линур вытащил ребенка из горщего дома.

Пожар случился в воскресенье в селе Нижний Сып в тот момент, когда в доме пожилых супругов гостили внуки - двое мальчишек 4 и 5 лет. Родители привезли детей буквально за несколько часов до ЧП и сразу же уехали домой.

- Мы всегда на лето привозим мальчиков к бабушке и дедушке, здесь у них свой дом, свежий воздух, огород, - рассказала «КП» дочь погорельцев Зинера Забалова. - Сами возвращаемся в город работать, навещаем их по выходным. Но едва мы уехали, нам позвонили и сообщили, что дом родителей горит. Мы развернулись и помчались обратно.

Фото: Зинера Забалова.

Пожар начался в чулане, примыкающем к дому. Первым дым заметил старший внук, в этот момент он был в огороде вместе с бабушкой – помогал сажать лук. Дедушка ушел в магазин, а младший ребенок спал в доме.

- Мама побежала в дом и вынесла сына на улицу, но старший как-то незаметно от нее прошмыгнул внутрь и заперся в одной из комнат, - продолжает Зинера. - Видимо, решил, что огонь его там не застанет.

В этот момент на помощь уже прибежали соседи.

Дом сгорел за считанные минуты. Фото: Зинера Забалова.

- Хозяйка дома закричала, что в доме находится старший внук, но в дыму она не может его найти, - рассказывает 22-летний Линур Вахитов. - Я разбил окно, залез, но в комнате его не было. Вдруг услышал, как он кашляет и плачет в соседней комнате, но она была заперта. Я вылез из дома, разбил окно в другой комнате, оттуда шел сильный дым. Мальчик сам подбежал к окну, и я его вытащил.

Пожар потушили через полчаса, но дом сгорел полностью. К счастью, никто не пострадал.

- До приезда пожарных, проходящий мимо мужчина спас через окно пятилетнего мальчика, ребенок не пострадал, - сообщает МЧС. – Пожарным удалось защитить от огня близстоящий дом, расположенный в 10 метрах от места пожара.

ВАЖНО!

Если вы хотите помочь семье погорельцев, можно отправить перевод на номер +79523358751 Забалова Зинера Камилевна.

Читать также

В Пермском крае двухлетний малыш спас на пожаре всю свою большую семью

Когда загорелась котельная, мальчик громко закричал и разбудил маму (Подробнее...)

Лопнула труба с маслом: подробности пожара на территории пермской ТЭЦ

Один пострадавший находится в состоянии клинической смерти, еще двоих увезли в ожоговое отделение [видео] (Подробнее...)