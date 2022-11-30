Лопнула труба с маслом: подробности пожара на территории пермской ТЭЦ

Фото: Анна Маркова

- Нам повезло, что был обед, и в момент пожара в цехе находилось мало людей, - рассказывают очевидцы пожара на территории ТЭЦ-9 в Перми. – Иначе пострадавших было бы намного больше.

Пожар, напомним, начался в среду, 30 ноября, около 13 часов дня по местному времени. По предварительным данным, возгорание произошло в турбинном цехе. Загорелась кровля здания, что на улице Промышленной, 103.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, приблизительная площадь пожара составляет 100 квадратных метров. На место выехали 79 пожарных и 23 единицы техники, позднее им на помощь были отправлены еще несколько человек. Из опасной зоны. Эвакуировано уже около 500 человек.

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что на месте пожара работают три бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время двое пациентов госпитализированы в ожоговое отделение. Еще один пострадавший находится в состоянии клинической смерти, ему оказываются реанимационные мероприятия бригадой «Скорой».

- Причины произошедшего устанавливаются, восстановительные работы будут организованы после определения и устранения причин возгорания, - прокомментировали ЧП в Пермском филиале ПАО «Т Плюс».

Однако очевидцы сообщили «КП», что во время обеденного перерыва лопнула труба с маслом, и началось возгорание.

На месте работают представители всех экстренных служб города. Примерно в 14.40 в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения. По предварительной информации, пожар возник вследствие проведения ремонтных работ на кровле.

Тем временем, из-за пожара может измениться схема посадки пассажирских самолетов в Большом Савино.

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Пермь», экипажи самолетов будут принимать решение о смене направления посадки в зависимости от сообщения диспетчерской службы. Вместо пролета с северной части города, самолеты в целях безопасности могут пойти на посадку с юго-западной части.

По данным погодных информсервисов, видимость в аэропорту «Большое Савино» составляет 8 км, нижний край облачности – 270 метров.

К месту пожара также выехали следователи-криминалисты следственного управления СК РФ по Пермскому краю. После ликвидации пожара они приступят к проведению осмотра места происшествия.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили в правительстве Пермского края, по предварительным данным из здания эвакуировали всех сотрудников.

На место выехал заместитель председателя Правительства Пермского края Андрей Кокорев.

Как рассказали в краевом министерстве ЖКХ и благоустройства теплоснабжение многоквартирных домов и социально-значимых объектов осуществляется в полном объеме. Проводятся работы по переводу тепловой нагрузки на пермскую ТЭЦ-6. Вопрос находится на контроле министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края.

СПРАВКА «КП»

ТЭЦ-9 в Перми обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла для левобережной части Перми.

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