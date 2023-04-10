В Пермском крае двухлетний малыш спас на пожаре всю свою большую семью

Двухлетний Вадим разбудил маму Лиду, а она спасла всех детей из горящего дома. Фото: семейный архив.

- Нашего двухлетнего Вадима мы сейчас ангелом-хранителем зовем, - говорит Лидия Яхина, многодетная мама из села Бардабашка в Пермском крае. - Именно он помог мне в эти страшные минуты, и мы сейчас все живы.

ЧП в частном доме, где живет многодетная семья, случилось ночью 6 апреля. Лидия в этот момент была с четырьмя детьми одна, ее муж Рустам - на работе. Он строитель, уезжает возводить дома сразу на несколько дней.

Муж Рустам в момент пожара был на работе. Фото: семейный архив.

- В половине первого ночи трое старших детей уже спали - им нужно рано вставать в школу, - вспоминает Лидия. - Младший Вадим смотрел мультики, а я рядом с ним лежала на диване. Чувствую, у меня глаза закрываются. Уснула и в какой-то момент сквозь сон услышала громкий крик сынишки. Открываю глаза – вокруг темно, голова мутная, и я уже задыхаться начала. Оказалось, это от короткого замыкания выключился свет, погас телевизор и Вадим испугался.

Единственный источник света шел со второго этажа: из-за неисправной проводки загорелась котельная.

- В голове одна мысль запульсировала: главное детей из пожара спасать, остальное не важно! – вспоминает женщина. – Все они спали каждый в своей комнате, поэтому я схватила младшего на руки, побежала к ним и закричала: «Пожар, вставайте!» Первым проснулся старший, 14-летний сын, он забежал на кухню и несет мне воду в тарелке: «Мама, давай я помогать тушить тебе буду».

Но Лидия сказала, что всем срочно нужно выходить на улицу. Она разбудила 10-летнюю дочку, дала ей малыша и побежала будить 9-летнего сына. Мальчик уже успел надышаться дымом и еле проснулся.

- Веду его к выходу, а там остальные дети стоят - не знают, что делать, - рассказывает Лидия. - Я схватила куртки, галоши и вывела всех на улицу. Одела и сказала бежать к соседям, будить их и вызывать МЧС.

Отважная женщина даже попыталась потушить пожар. Фото: семейный архив.

Когда дети были в безопасности, отважная женщина начала тушить пожар: взяла в бане ведро воды, зашла в дом и вылила его. Но дыма было так много, что она начала задыхаться. Тогда Лидия попыталась вынести хотя бы документы, но тоже не смогла: упала и на улицу выбиралась практически на ощупь.

Ночью, когда пожарные уже заканчивали тушить дом, приехал глава семьи.

- Ты настоящий герой у меня, Лида, деток спасла, и это главное, - обнимал супругу мужчина. – А со всем остальным мы обязательно справимся, не переживай!

В пожаре у многодетной семьи сгорело все имущество. Купить детям одежду для школы на первое время помогли местные предприниматели.

С одеждой детям помогли предприниматели, но многодетная семья осталась без крыши над головой. Фото: семейный архив.

- Не забыли мы и Вадима – купили ему новую машинку - в знак благодарности за то, что он всех нас спас, все его игрушки тоже сгорели, - говорит Лидия. – Также нам предстоит строить новый дом, чтобы нашей большой семье было где жить.

Помочь многодетной семье в возведении нового дома может любой желающий, переведя посильную сумму на банковскую карту, привязанную к номеру телефона 8 912 786 91 38 Рутам Зуфарович Я.

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