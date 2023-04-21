Внимание всем! Фото: Василий Вахрин

В Перми и Пермском крае с 24 по 28 апреля 2023 года проведут комплексную проверку готовности региональной, муниципальных и локальных систем оповещения населения.

Сигнал оповещения «Внимание всем!» будет воспроизводиться в течение 3 минут с 10:40 до 10:43.

В любой из дней 24-28 апреля сигналы прозвучат из узлов сиренного и речевого оповещения. Кроме того оповещения будут производиться из мобильных средств и комплексов оповещения, оборудованных сигнальными громкоговорящими устройствами.

Сигналы могут дублироваться прерывистыми гудками на предприятиях и транспорте. При получении сигнала необходимо включить радио-, телеприемники и прослушать речевое сообщение.

Власти Перми после звукового сигнала призывают горожан соблюдать спокойствие. Проверка системы оповещения будет носить учебный характер.

В настоящее время в гражданской обороне применяются несколько сигналов оповещений: «Внимание всем», «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Угроза радиоактивного заражения», «Радиоактивное заражение», «Химическое нападение», «Бактериальное заражение» и «Угроза затопления».

Сигнал «Внимание всем» подается для предупреждения об угрозе нападения противника, использования им оружия массового нападения и о возникновении чрезвычайной ситуации мирного времени.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что проверку системы оповещения в Перми планировалось провести 1 марта 2023 года в звуковом режиме, но ее заменили на «тихий тест» без звуковых оповещений.

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