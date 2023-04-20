В Перми 20 апреля «из-за взрыва и последующего пожара» эвакуировали ТРЦ «iMALL Эспланада»

Фото: МЧС по Пермскому краю

К счастью, тревога оказалась учебной – подразделения МЧС провели показательные пожарно-спасательные учения. Согласно их замыслу, в результате взрыва на четвертом этаже здания произошло обрушение конструкций и возгорание на площади 140 кв. метров.

Как нам рассказали в МЧС по Пермскому краю, по повышенному рангу вызова №3 были незамедлительно направленны все необходимые силы и средства. К зданию ТРЦ «iMALL Эспланада» на ул. Петропавловской, 73а в прибыли подразделения пожарно-спасательных частей Перми, краевая и городская службы спасения, территориальный центр медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

Фото: МЧС по Пермскому краю

После оперативного срабатывания системы автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей при пожаре часть посетителей и персонал торгового центра самостоятельно покинули здание, на месте осталось 50 человек, нуждающихся в помощи.

Фото: МЧС по Пермскому краю

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения провели разведку в зоне условного задымления, обнаружили условный очаг возгорания, приняли меры по спасению людей и предотвращению распространения огня.

Фото: МЧС по Пермскому краю

«Пожар в таких сооружениях распространяется за считанные минуты. Поэтому прошедшие в ТРЦ «iMALL Эспланада» мероприятия крайне необходимы для повышения готовности администрации объекта, а также отработки взаимодействия персонала объекта и привлекаемых сил и средств», - пояснили в краевом МЧС.

Фото: МЧС по Пермскому краю

Всего к учению привлекалось 18 единиц техники и 80 человек личного состава местного пожарно-спасательного гарнизона. Они детально изучили объект защиты и справились с поставленными задачами.

Фото: МЧС по Пермскому краю

Пожарно-спасательные учения проходили 20 апреля с 08:00 до 10:00. В это время движение транспорта на ул. Петропавловской от ул. Попова до ул. Осинской было ограничено.

В МЧС по Пермскому краю напоминают, в случае обнаружения пожара необходимо сообщить по номерам телефонов: «01» (стационарный), «101», «112».

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