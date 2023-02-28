Проверка систем оповещения.
Фото: Василий Вахрин
В Перми 1 марта 2023 года пройдет проверка системы централизованного оповещения населения. Сигнал системы оповещения будет подаваться сиренами и громкоговорителями.
Комплексная техническая проверка готовности систем оповещения будет проводиться в целях: проверки готовности средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Пермского края; отработки своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Сигналы сирен и громкоговорителей запустят 1 марта 2023 года в 10:40. Информирование населения будет проводиться через СМИ, посредством Интернет-ресурсов, на 10 федеральных телевизионных каналах Первого мультиплекса и на радиостанциях «Маяк», «Радио России», «Вести ФМ».
После включения сирен с 10:43 до 10:44 будет транслироваться заставка о проведении комплексной проверки готовности систем оповещения в Перми. Она заместит эфир телетрансляций.
Министерство территориальной безопасности Пермского края рекомендует населению сохранять спокойствие.
Проверка системы оповещения в Перми 1 марта 2023 года носит учебный характер - это плановое мероприятие. Если вы услышали сигнал, звук сирен и речевое оповещение, по возможности сообщите эту информацию родственникам и знакомым.
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