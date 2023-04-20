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Дом. Семья20 апреля 2023 14:17

Ручной ворон Гоша из Пермского края научился выполнять новые команды

Птица все схватывает на лету, чем очередной раз удивляет своих поклонников
Анна Маркова
Ворон Гоша очень способный ученик.

Ворон Гоша очень способный ученик.

«Комсомолка» уже не раз рассказывала про умную птицу и ее друга Александра Чугайнова из Лыьсвы. Александр нашел птенца под деревом весной 2020 года, взял его домой, выходил, поставил во дворе вольер и ежедневно занимался его воспитанием.

Гоша оказался очень способным, его успехи Александр снимает на видео и выкладывает в социальные сети. Популярность к умной черной птице пришла мгновенно, сотни тысяч подписчиков с интересом наблюдают за жизнью Гоши.

Осенью прошлого года мы рассказывали, как Гоша научился целоваться, показывать цифры, различать цвета, ходить «восьмеркой». Александр постоянно пытается разнообразить жизнь своего пернатого друга и учит новому.

На этот раз Саша решил задать Гоше головоломку: взял узкую трубку, положил в нее кусочек мяска и заткнул отверстия трубки деревянным кубиком, сперва с одной, а потом и с другой стороны. Гоша должен был догадаться, как достать лакомство.

Саша несколько раз показал ему, как решить эту головоломку, Гоша понаблюдал, а затем повторил.

- На обучение до автоматизма ушла где-то неделя, чтобы он сам четко отрабатывал, - рассказывает Александр Чугайнов.

Гоша берет длинную палку, проталкивает ей кубики, и вместе с кусочком мяса они выпадывают из трубки. Счастливая птица тут же съедает доставшееся благодаря ее смекалке угощение.

Гоша по-прежнему очень любит часами гулять с Сашей. Недавно они вместе делали уборку после зимы в вольере. Саша подключил минимойку, а Гоша, любитель водных процедур, вставал под струю воды, чтобы его тоже помыли.

В вольере у Гоши много разных игрушек. Есть, например, для кошек, с которой ворон любит играть. Это подвесные узкие стаканчики, в которые кладут корм, нужно стаканчик перевернуть лапкой, и корм выспится, но умный ворон Гоша на раз-два справляется клювом.

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