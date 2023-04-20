Ручной ворон Гоша из Пермского края научился выполнять новые команды

Ворон Гоша очень способный ученик.

«Комсомолка» уже не раз рассказывала про умную птицу и ее друга Александра Чугайнова из Лыьсвы. Александр нашел птенца под деревом весной 2020 года, взял его домой, выходил, поставил во дворе вольер и ежедневно занимался его воспитанием.

Гоша оказался очень способным, его успехи Александр снимает на видео и выкладывает в социальные сети. Популярность к умной черной птице пришла мгновенно, сотни тысяч подписчиков с интересом наблюдают за жизнью Гоши.

Осенью прошлого года мы рассказывали, как Гоша научился целоваться, показывать цифры, различать цвета, ходить «восьмеркой». Александр постоянно пытается разнообразить жизнь своего пернатого друга и учит новому.

На этот раз Саша решил задать Гоше головоломку: взял узкую трубку, положил в нее кусочек мяска и заткнул отверстия трубки деревянным кубиком, сперва с одной, а потом и с другой стороны. Гоша должен был догадаться, как достать лакомство.

Саша несколько раз показал ему, как решить эту головоломку, Гоша понаблюдал, а затем повторил.

- На обучение до автоматизма ушла где-то неделя, чтобы он сам четко отрабатывал, - рассказывает Александр Чугайнов.

Гоша берет длинную палку, проталкивает ей кубики, и вместе с кусочком мяса они выпадывают из трубки. Счастливая птица тут же съедает доставшееся благодаря ее смекалке угощение.

Гоша по-прежнему очень любит часами гулять с Сашей. Недавно они вместе делали уборку после зимы в вольере. Саша подключил минимойку, а Гоша, любитель водных процедур, вставал под струю воды, чтобы его тоже помыли.

В вольере у Гоши много разных игрушек. Есть, например, для кошек, с которой ворон любит играть. Это подвесные узкие стаканчики, в которые кладут корм, нужно стаканчик перевернуть лапкой, и корм выспится, но умный ворон Гоша на раз-два справляется клювом.

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